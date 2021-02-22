內地因兩年前爆發非洲豬瘟，豬肉一度升至天價，昨日（21日）公佈的2021年中央一號文件也對豬肉供應予關注。農業農村部長唐仁健今天表示，「豬肉市場供應最緊張的時期已經過去」，第2季有望回歸疫情前水準。又指，農民收入的增速持續11年高於城鎮。

今年的中央一號文件將生豬產業發展確定為2021年「三農」工作的目標，要求生豬產業現代化，平穩有序發展。文件又要求加快推動農業現代化，多措並舉發展油菜、花生等油料作物，實施農產品進口多元化戰略，支持企業融入全球農產品供應鏈等。

唐仁健在記者會上表示，隨着新增的生豬產能陸續兌現為豬肉產量，豬肉市場供應最緊張的時期已經過去。他預計，截至2020年底，豬肉供應已回復到正常年份的92%以上，超過預期12個百分點，今年3月前後，豬肉供應將較去年同期增長約4成，到6月前後，生豬存欄可以恢復到2017年等正常年份的水平。

至於糧食供應，唐仁健指中國去年糧食產量1.33萬億斤，創歷史新高，較去一年增加100多億斤，強調「中國的糧食安全是完全有保障的，我們有能力端牢自己的飯碗」。

不過，他也承認中國糧食供應「不寬裕，一直是一種緊平衡的狀態」，未來隨着人口增加、消費升級，糧食需求會繼續成長，而外部形勢的不穩定也在增加。

唐仁健提醒，糧食安全問題一刻也不能放鬆，須把安全系數定得高些，多儲些糧。

他又指，農民收入持續增長較快，連續11年增速高於城鎮，城鄉居民收入差距由上年的2.64：1縮小到2.56：1，農民人均收入提前一年實現比2010年翻一番目標。在現行標準下農村貧困人口全部脫貧。

中央一號文件原是指由中共中央委員會、國務院每年發佈的第一份文件，由於歷年來大多數一號文件均以農村農業問題為主，故逐漸成為中共中央重視農村問題的專有名詞。

中國經濟網／《人民日報》／中央社

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