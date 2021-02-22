兩岸疫情最新數字：大陸昨（21日）新增11宗確診，全部是境外輸入，分別是廣東3宗、上海2宗、四川2宗，以及北京、天津、福建、湖南各1宗。另新增1宗由境外輸入的疑似病例（上海），以及8名境外輸入的無症狀感染者。大陸累計確診89,842宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診942宗，死亡個案9宗。

黑龍江綏化市疫情防應急部今（22日）宣佈，上月爆發新一波疫情的望奎縣，因已連續14天以上無新增確診個案及無症狀感染者，即起由中風險地區下調為低風險地區。內媒指，這意味全國中風險地區「清零」。

另外，全國兩會即將於3月4日召開，昨日（21日），北京市交管部門在位於大屯的亞運村機動車檢測場，對北汽出租汽車集團準備為兩會服務的車輛，完成「全面體檢」，以保證「零故障、萬無一失」，確保兩會用車的安全性和可靠性。同時嚴格按照疫情防控工作要求，消毒車輛，實施閉環管理。

有司機稱，對於全國兩會服務完全按照準軍事化管理，按照執行重大活動車輛保障要求去做。今年兩會特別對防疫工作提出更加嚴格要求，即每部車輛配齊防疫物資，司機從2月4日開始測量體溫，並開始接種疫苗。公司在執行重大任務駕駛員手冊中也有具體要求，比如執行任務中決不離開車輛、在雨雪天做到車淨人淨、保持中速，不開特權車、反恐防暴等都有詳細規定。

據悉，今年該集團為兩會準備的車輛共有469輛，其中新進購置宇通T7及新金龍、新宇通大客車、吉利汽車等大小車輛90輛。而為達到低碳環保，電動車比例增加至10%左右。

此外，中國駐洛杉磯總領館發佈赴華新規，要求曾確診武漢肺炎，或雖未確診但核酸、IgM抗體檢測任何一項為陽性的乘客，如從洛杉磯離境，需要額外做肺部電腦掃描或X光檢測，自行隔離14天，並通過總領館審核後申請健康碼。總領館亦要求在美人士避免中轉第三國赴華。

而據路透社21日報道，阿根廷藥品監管機構已批准緊急使用中國國藥集團的新冠疫苗。阿根廷總統辦公室稱，預計疫苗將在未來幾天運抵：「這種新（獲批）的疫苗將作為阿根廷政府抗疫預防策略的一部份。」

台媒則報道，台灣在非洲的友邦斯威士蘭（Swaziland）國王姆斯瓦蒂三世（King Mswati III；52歲）日前發Tweet指，他染疫後服用台灣送來的抗病毒藥物現已康復，至於究竟服用了甚麼藥物，台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前稱，因涉病人私隱，不便公開。路透社曾推論，這位國王可能指的是吉利德藥廠（Gilead Sciences）的藥物瑞德西韋（remdesivir）。台《蘋果新聞網》今引述消息來源稱，姆斯瓦蒂三世使用的藥物確實是瑞德西韋，是透過外交管道緊急授權使用，目前全台仍足夠至少250名重症患者使用。

綜合報道

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