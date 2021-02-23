全國政協及人大會議將分別在下周四及五（3月4日及5日），繼去年受疫情影響，總理李克強在政府工作報告中罕有未設定2020年全國GDP增長目標後，有外媒報道，疫情因素繼續影響中國的「唯GDP至上」，今年可能也不設定GDP增長目標，改設定其他就業、物價等綜合指標，以免政策急轉彎危及宏觀調控效果，甚至誘發黑天鵝事件。

全國兩會即將召開，各地的地方兩會也已全部結束，31個省市區也設定出各自的GDP增長目標，大部份的目標是GDP增長6%以上，湖北、海南更設定在10%以上，十分樂觀。

不過，路透社今日有文章分析，指中國今年可能繼續不設定全國GDP增長目標。報道指，內地2020年的赤字率設定目標是3.6%以上。對當局而言，在不急轉彎的政策框架下，今年如何引導市場預期，可能比設定年度的經濟發展目標更具挑戰性。雖然，中國去年的GDP增長2.3%，是全球遭遇疫情打擊下，主要經濟體中唯一有正成長的國家。

報道指出，中國學界近年一直建議當局應取消GDP目標，例如中國人民銀行貨幣政策委員馬駿先前便撰文呼籲永久取消GDP增長目標。

對於地方兩會仍現公佈GDP增長目標。隸屬國家發展和改革委員會的國家信息中心一名專家受訪時解釋，中央可以不設全國的GDP增幅，但地方不能不設。一方面是地方習慣了指標性考核並圍繞這一指標來確定其他經濟社會發展目標，另外這也是對地方政府工作考核的量化指標，短期內很難取消。

報道也提到，在目前外圍環境不確定，經濟恢復基礎不牢固的前提下，中國隱藏的黑天鵝事件比比皆是，如何避免政策回歸帶來的不確定性顯然是對宏觀調控最大考驗。

全國人大財政經濟委員會前副主任賀鏗便表示，財政赤字視情況可以比上一年小一點，建議赤字率3.5%左右可能比較合適。

前國務院發展研究中心副主任王一鳴也認為，今年的財政赤字率可能漸進式下調，至於制度性的減稅降費政策則需要進一步完善，應對疫情的階段性稅費「減免緩」要針對產業差異進行分類調整。

全國政協經濟委員會楊偉民撰文表示，現在地方最關心的政策轉彎不是貨幣政策，而是財政政策。

他表示，中國在2020年發行1萬億元人民幣（下同，約1.2萬億港元）特別國債，擴大財政赤字1萬億元，地方政府的日子才能過下去；「如果2021年這些政策被取消，中央直達縣市的財政支持沒有了，地方政府的日子怎麼過？所以強調轉彎不能太急。」

中央社

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