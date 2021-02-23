浙江台州電商盧燦，自主研發、生產且獲得國家專利的「自動恆壓式減壓閥」，被警方鑑定為「槍枝散件」，去年11月26日被衞東區法院一審以非法製造、買賣、郵寄槍枝罪，判處有期徒刑10年。近日，盧燦不服判決上訴，辯護律師指同款恆壓閥仍在淘寶等電商平台可以購買，還廣泛應用在水產養殖、礦山設備、潛水設備等民用領域，指河南平頂山市公安局物證鑑定所、河南省公安司法鑑定中心「將不能列入鑑定範圍的物品進行鑑定」，使用檢材不當，鑑定意見不具有合法性。案件等待二審判決。

案情透露，2018年4月，平頂山市公安局在吉林白山市破獲一宗非法買賣槍枝彈藥案，順藤摸瓜找到銷售部份配件的賣家石X鶴。石X鶴供稱他在網上售賣的恆壓閥是從盧燦處購得。同年8月，盧燦在台州家中被平頂山警方帶走，次年4月被提出公訴。去年11月26日，衞東區法院一審作出判決，認定在盧燦家中查獲的775個恆壓閥均屬於槍枝散件，而他在明知其製造、銷售的恆壓閥具備組裝槍枝的情況下，利用網絡向他人銷售，構成非法製造、買賣槍枝罪。

盧燦不服判決，提出上訴。盧燦二審辯護人郭鵬稱，公安部《槍枝散件的檢驗方法》明確規定，疑似槍枝散件一般應與槍枝密切相關，不包括民用市場上可合法任意購買且未經過改造的機械或者電子產品。目前，在淘寶、京東等電商平台以「恆壓閥」為關鍵詞搜索，仍能找到同款產品在售。

現年46歲的盧燦是浙江台州人，截至案發前，他的工廠共生產了數萬個以上的恆壓閥，成本約每個53元人民幣（下同；約65港元），批發價每個約60至70元（73至85港元），當時他在全國範圍內共有6個代理商，產品主要銷售至河南、山東、湖南及安徽等地。盧燦的產品還行銷海外，上海一能源科技公司負責人陳女士稱，該種減壓閥主要用於與高壓氣體有關的各種設備、管道，將高壓氣體以設定的較低壓力穩定輸出，屬於機械配件類零件，可用於魚缸增氧、潛水氧氣瓶調壓等多種產品。

一審判決書認定盧燦所售恆壓閥為槍枝散件，主要依據是平頂山市公安局物證鑑定所和河南省公安司法鑑定中心分別於2018年9月6日和11月23日作出的兩份鑑定意見書。兩次的抽檢鑑定結果均認定，送檢的恆壓閥屬於槍枝散件。

根據2014年公安部《關於槍枝主要零部件管理有關問題的批復》附件「槍枝主要零件及性能特徵明細表」中列有氣瓶、氣門等，但恆壓閥不在其中。依據《批復》，氣門是指氣槍中用於控制氣室完成擊發的槍枝零件。盧燦的代表律師郭鵬認為，涉案恆壓式減壓閥的作用是將高壓氣體減壓並穩定在設定壓力值的輸出，不具備阻擋或控制氣體排放完成擊發的功能。因此，與氣門存在顯著區別，需要改裝後才可能成為槍枝散件。

郭鵬又稱，盧燦生產的類似款式的恆壓閥，至今仍可在淘寶、京東網上任意購買，市場監督管理部門亦沒有任何查處。除槍枝散件鑑定結果外，盧燦是否存在非法製造、買賣槍枝的主觀故意，也是案件審理過程中的另一爭議焦點。盧燦堅稱，警方首次找上門，他才知配件被下游買家用於組裝氣槍，此後便告知代理商不能銷售該配件用於違法行為，因此不存在主觀故意。

盧燦在上訴狀寫道，作為研發者，他對自己生產銷售的產品特性有基本了解，但無法控制層層銷售後最終被他人作何用途，「菜刀不僅可以用於切菜，還可以拿來行兇；汽油不僅能用來加油，也可以拿來縱火，難道賣菜刀和開加油站的都有罪嗎？」

澎湃新聞網

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