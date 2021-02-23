位於北京西城區西絨線胡同1號的德峰餐廳，今（23日）早8時15分發生廳石油氣爆炸，造成7人受傷，其中2人危殆。由於事發地點距中共中央和國務院所在的中南海正門「新華門」僅650米，加上正值全國兩會即將召開（3月4日）之際，時機敏感，引起不少網民聯想和議論。

據內媒報道，所有傷者已送院治療，西城公安分局指，事發時，涉事餐廳正值春節休店，23日早上8時，北京市通州白廟液化石油氣儲罐站工人將石油氣送至該餐廳，安裝時發現漏氣，當局正調查是否與爆炸有關。爆炸引致餐廳及其西側相連的一間平房倒塌，碰巧經過該處一輛機動車及一輛電動單車亦受波及，共7人受傷。

事後，西城區即時展開救治和應急處置，疏散及安置周邊居民，協調入住酒店，並成立事故調查組氣源、氣罐來源；並處置傷情賠付、房屋修繕等。

有網民指，爆炸地點接近中南海正門「新華門」，從Google map查到兩者相距只有650米，加上正好臨近全國兩會召開，時機敏感而認為事發位置「微妙」。

央視／台灣《自由時報》／Twitter

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