中國痰盂變西洋潮物！有內地網民近日在大型網購平台Amazon（亞馬遜）發現，有人將原本約值30元人民幣的痰盂當成傳統水果籃出售，又聲稱它是經典中國古董和工藝品，售價更高達30至62美元（約230至480港元），有外國買家甚至購入作香檳冰桶使用，引起不少網民熱議，紛紛留言表示哭笑不得，亦有人直呼感到惡心。

著名時裝設計師鄧達智向《蘋果》表示，相信外國人純粹認為痰盂的外觀具中國風，認為很吸引才購買；他又透露，中國風工藝品在外國確實有一定市場，他本人也認識不少歐洲朋友會在家設角落或展示廳，專門擺放類似物品。

網上圖片顯示，亞馬遜網頁形容中國痰盂為「20世紀60年代中國傳統水果籃」，是「新潮的桌面裝飾品」，可用來儲存新鮮蔬果或冰鎮酒類，售價約62美元（約480港元）。賣家更在商品頁面上稱痰盂是「傳統中國匠人手工製品」，使用搪瓷材質，聲稱在1,800高溫下在土窯中燒製而成，「質地堅硬」且「耐熱高溫」。《蘋果》記者在美國、英國及法國Amazon網頁輸入「chinese+basket」，除了點心蒸籠，亦見到有痰盂。

事件引起熱議，不少網民留言表示哭笑不得，「老外可能覺得太好看，很中國風了？」「這麼多年了，我才知道這東西還有這種用法」、「其實有點惡心，不過真的笑了」。不過亦有熱心人主動澄清：「這是中國的痰盂，有時候也被用作小孩子方便的器具」、「天啊，任何一個35歲以上的中國人都知道這是一個給孩子用的尿壺，當然你可以用它來做任何你想做的事，我還是希望你們明白這是甚麼東西」。

然而外國買家似乎並未領情，有人問道：「這個傳統果籃能不能用來吃麵條？」甚至有買家購入作香檳冰桶使用，並形容這個中國「傳統果籃」與香檳搭配「確實有一絲獨特的異國風情」。

著名時裝設計師鄧達智向《蘋果》表示，他相信外國人不知道痰盂的真正用途，純粹覺得外觀呈中國風，很吸引才會購買。他稱，外國人可能會將其用來種花，或是當成香檳冰桶使用，而後者的想法相當實際，因美國一般家庭都擁有一個香檳桶，售價62美元亦不算太昂貴。

鄧達智又說，他認識不少歐洲朋友，家中設置了一個專門擺設中國風工藝品的角落或展示廳，因此相信中國風的工藝品對外國人來說，有一定市場。

痰盂在東亞傳統上並非不可示人的物品，在古代經常作為擺設，亦曾經常在正式場合放置，如1970到1980年代中國國家領導人接見外國元首時，便見到他們的座位旁邊放有痰盂。例如戴卓爾夫人1982年訪問中國談判香港主權時，鄧小平就不時在會談中向對方噴二手煙，及向痰盂吐痰。

網易新聞／新浪微博／Twitter／《蘋果》記者

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