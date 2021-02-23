中國國家博物館周二（23日）表示，「嫦娥五號」探測器所帶回的月球土壤樣本已運抵，且將成為博物館的GB93484號藏品，而策展團隊現時正在籌備公眾展覽活動。

國家博物館公開的展覽海報中顯示，GB93484號藏品是一座青銅「尊」造型的人造水晶，中心位置就是該份月球土壤樣本。內媒引述容器設計師指，藏品容器的整體造型借鑒自國家博物館館藏的系列青銅「尊」造型，以體現穩重大方之感，整體外部造型高38.44厘米，象徵地球與月亮間的平均間距384,400公里，整體外部造型寬22.89厘米，象徵嫦娥五號自發射到返回的任務時長22.89天。

至於容器的內部造型就由地球、中國地圖、月球、月球土壤樣本等組成，月球土壤被儲存在中心部位的空心夾層球體造型之中，呈現出形似月球的造型特徵，而容器內亦特別設計了地球與月球間相隔9.9厘米，取意古人所描繪的「天有九霄」寓意中國探月突破極限、跨越「九重」。

中國科學院國家天文台研究員、探月工程三期副總設計師李春來曾表示，月球土壤樣本除了用在國家博物館展覽外，亦會用於科學研究，包括月球土壤的結構構造、物理特性、化學成份、同位素組成、礦物特點和地質演化等，以了解月球的起源。

「嫦娥五號」是在去年11月24日凌晨4時30分，由「長征五號」火箭自海南文昌發射升空，經歷7天近38萬公里飛行，至12月1日晚上約11時在月球正面西側的「風暴洋」呂姆克山脈以北地區着陸，在翌日清晨近5時，探測器開始採取深鑽、淺鑽，以及「鏟土」、「挖土」、「夾土」等方式採集「月壤」，並進行密封封裝，經過19小時的工作，於2日晚間10時完成月球表面自動採樣封裝工作。「嫦娥五號」上升器6日清晨成功與軌道器和返回器組合體交會對接，並將樣品容器轉移至返回器中。而載着2公斤月球土壤的「嫦娥五號」返回器，最終在17日凌晨1時59分成功着陸在內蒙中部草原的四子王旗預定區域。月球土壤除了會儲存在位於北京的中科院國家天文台外，還將放在湖南韶山毛澤東故居。

新浪網／新民晚報／《蘋果》資料室

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