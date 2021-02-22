英國媒體統計發現，當地至少17間私人學校近年被中資財團收購，一半的財團擁有者是中共高級黨員，有集團更直認收購是響應「一帶一路」的號召，報道又指武漢肺炎疫情令英國私校被中資收購的速度加快。英國脫歐黨（Brexit Party）黨魁指，中共通過大型國際投資來主導全球經濟，甚至連文化層面都不能倖免地被影響，「政府必須醒悟並迅速行動」。

英國《星期日郵報》前日報道，在武漢肺炎打擊下，英國多間私人學校入讀學生大跌，有寄宿學校去年的學生人數下跌35%，日間學生則下跌20%。在經營困難下，加快了中資集團收購英國私校速度，去年中資集團收購至少三間私校。

戴妃母校亦遭收購

報道指，中資幾年前便開始收購英國私校。碧桂園集團聯席主席楊惠妍擔任董事長的「博實樂教育集團」自2018年起買下多間學校，包括百年傳統老校伯恩茅斯學校（Bournemouth Collegiate School），楊惠妍的父親楊國強為現屆全國政協委員。中國的雅力教育集團則收購了兩間學校，雅力官網表明，要把英國學校作為擴展「一帶一路」戰略的一部份。已故王妃戴安娜曾經就讀的里德爾斯沃思堂預備學校（Riddlesworth Hall Preparatory School）2015年也落入中國的孔裔國際教育集團手中。報道指這些被收購的學校中，有九間由中共高級黨員掌控的企業擁有。

英國教育部發言人回應報道指，「私立學校的擁有人有提倡英國基本價值觀的要求，學校不能宣傳黨派政治觀點」。

英國脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在《星期日郵報》撰文指，「中共正悄悄地接管世界。在新殖民主義計劃下，習近平希望透過大型國際投資來主導全球經濟」。他指中國不只收購礦產和通訊公司，還滲入文化層面宣傳和灌輸，呼籲政府必須迅速行動。法拉奇指中共已經接管英國部份私人教育系統，例如英國不少大學設有孔子學院，他們並不會提及新疆維人被滅絕及香港民主被消滅。

陶傑：華人家長不會選

熟悉英國的作家陶傑對本報表示，英國在失去殖民地和國內經濟疲弱的情況下，私校結業遲早也會出現，不過就算中資購入，若果學校交不出漂亮的成績單，依然沒有人會願意入讀，結局同樣是被淘汰。

不少來自香港或中國大陸的學生都會在英國就讀，陶傑指華人社會的家長會篩走這些「中資英校」，「他們帶有自我種族歧視心理，平時為仔女選擇寄宿學校，喜歡問『那間學校的中國人多不多』？」他指，當華人得知原來該校「老闆」是中國人，一般都不會選擇，「所以中資收購英國的寄宿學校，要在學業上證明每年入牛津劍橋高過伊頓和哈羅，才有運行，否則捱幾年一樣要關門」。

英國《星期日郵報》/《蘋果》記者