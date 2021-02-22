世衞專家組上月赴武漢調查病毒溯源，初步調查報告將於下周公佈。不過美國白宮國家安全顧問沙利文對報告有質疑，認為中國未能提供足夠的原始數據，解釋疫情如何迅速在內地和世界蔓延。世衞調查組一名專家則透露，報告將建議中方，加強追蹤武漢首名患者的接觸史。

籲查華南海鮮市場供應鏈

美國CNN引述世衞專家組成員、生態健康聯盟主席達斯扎克（Peter Daszak）指，專家組將對中方提出兩項調查建議，包括加強追蹤武漢首名患者的接觸史。該名40多歲患者2019年12月8日發病，是一名辦公室職員，喜愛上網，沒涉及多人的體育活動，亦沒外遊史或華南海鮮市場接觸史。其父母曾到武漢當地另一個售賣野味的濕貨市場，由於兩人對病毒的檢測結果呈陰性，中國政府並沒追蹤他們，專家在武漢期間，也沒收到有關的詳細資料。

至於世衞第二項建議，則是調查華南海鮮市場的供應鏈。達斯扎克稱，中方向調查組提供了雲南、廣東和廣西三地，向華南海鮮市場供應野生動物的農場清單。他建議中國科學家應到這些農場訪問和檢測農民，以找出是否有證據顯示，疫情早在2019年12月前已出現。另外，美國白宮國安顧問沙利文表示，華府質疑世衞即將發佈的調查報告，對中國有否提供足夠的原始數據存疑，認為世衞與中國都要「加緊努力」，「我們需要一個由世衞牽頭、可信、開放、透明的國際調查」。

美國有線新聞網絡