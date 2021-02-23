北京當局在新疆推動「伊斯蘭教中國化」，連遠在南邊的海南省三亞市亦有穆斯林社區遭到整治。美國《紐約時報》上周日（14日）報道，三亞市天涯區被稱為「回新」（Utsat）和「回輝」（Utsul）的兩個社區，兩年來已有兩間伊斯蘭學校被關閉，而附近商店所張貼的「真主偉大」（Allahu akbar）標語亦被換成「中國夢」的宣傳語句；《美國之音》則引述穆斯林獨立時評人士古懿，指中國的1,000多萬回族人散居在全國各地，當局在三亞和其他地方推行的「伊斯蘭教中國化」，實際上就是要逐步滅絕回教文化。

報道指，三亞市當局近兩年來不斷限制當地穆斯林的宗教信仰；多名當地商家和住戶表示，清真餐館的招牌和菜單上的「清真」字樣被要求取消，而家居和商店所貼的「真主偉大」標語被要求刮掉或遮蓋，大部分被換成「中國夢」的官方宣傳標語。有受訪者更表示，當局曾禁止女生戴頭巾入學校，惟因民眾反對而不了了之。

另外，當局又要求不能將召喚信眾禮拜的喇叭裝在塔頂，只能放在地上；新建的清真寺也被要求縮小規模，若帶有阿拉伯清真寺圓頂和塔尖的建築風格則被勒令停工。當局還禁止18歲以下的兒童學習阿拉伯語。

多名當地宗教領袖和居民均透露，當局多年前仍相當鼓勵這個穆斯林社區積極擴展，並與東南亞和中東穆斯林群體的交流，惟近年政策出現逆轉，使該社區成為中共反對外國勢力和宗教的最新目標，以推動以漢族為核心的中國大一統文化。

中國自改革開放的幾十年來，一直採取相對寬鬆的宗教民族政策，但2009年新疆烏魯木齊爆發「七五民族衝突」事件後，當局開始以反對「極端主義」、「分裂主義」及「恐怖主義」為名，大力整肅新疆維吾爾族穆斯林。

古懿向《美國之音》表示，中共之所以要滅絕回教文化，「是因為回族作為民族學家所說的『熟悉的陌生人』，擁有自己的信仰體系，有自己的社會組織結構。對於中國共產黨這樣一個極權主義的政權來說，是一個嚴重的威脅。他們不能夠容忍與他們想法不一樣的力量，不能夠容忍沒有被他們徹底『原子化』的力量。所以，他們一定要對回族社會進行這樣一個文化滅絕。」

古懿又分析指，「伊斯蘭教中國化」的目的就是斬斷回族等穆斯林與伊斯蘭教的聯繫，斬斷伊斯蘭教對穆斯林的心理凝聚力，「打擊泛清真化這種名義，事實上他們要做的是把回族和伊斯蘭之間的關係斬掉，使得這樣一個少數民族成為他們所能夠放心的、溫順的中國人。伊斯蘭對大多數回族來講不僅是宗教信仰，也是一種文化、民族傳統。回族的許多習俗、心理認同等和伊斯蘭是分不開的。」

中央社／《紐約時報》／《美國之音》

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