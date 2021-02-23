美國總統拜登（Joe Biden）上台後，台灣總統蔡英文展開國安團隊人事新部署，而法務部前部長邱太三於周二（23日）正式上任陸委會主委。邱太三當日在交接典禮上致辭，稱未來將面對更嚴峻的兩岸情勢，「台灣能否確保自身國家主權與引以為傲的台灣主權，這是政府責無旁貸工作」。

邱太三表示，行政院各部會必須要面對國際情勢，特別是兩岸嚴峻情勢下，還要互動交流，相關拿揑會是挑戰工作。他曾任陸委會副主委，之前在陸委會訓練出一把功夫，30年前他就以民間人士身份到過中國大陸，現在不管在民間或政府部門，持續關注大陸情勢演變，台灣能否確保自身國家主權與引以為傲的台灣主權，這是政府責無旁貸的工作。

邱太三又說，未來會秉承總統蔡英文指示，在堅定國家主權與台灣民主之下，面對後疫情時代，兩岸交流勢必要再恢復，這段期間也有很多對於兩岸未來能春暖花開的期待。他其後在受訪時稱，大陸對「九二共識」做出新的註解後，已讓台灣民眾無法接受，如果堅持，不但達不到效果，甚至還會有反效果，並強調台灣政府與陸委會對中國大陸從沒有惡意，各項措施的推動都是務實並能夠增進兩岸交流正向效益，期待雙方未來能務實面對，在正面效應前提下積極推動。

蔡英文於農曆新年前曾發表談話，祝福對岸人民新春安康，並希望能促成兩岸穩定，又指只要北京當局有心化解對立，台灣願在對等尊嚴原則下，促成有意義對話。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光當時以書面回應，重申兩岸關係與合作交流都必須回到「九二共識」的政治基礎。國台辦周三（24日）將舉行新年後、全國兩會前的首場例行記者會，預料將回應邱太三的說話。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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