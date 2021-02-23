安徽涇縣於情人節翌日揭發一宗情殺案。24歲男子江帆因求愛不遂，將25歲的陳姓女同鄉殺害。警方今（23日）發通報指，經過8日8夜追查，至今早11時許，警察在一處水塘中打撈到江帆的屍體。目前，案件有待進一步偵辦。

涇縣居民吳先生指，聽說江帆在一幢兩層樓房內，將一名20多歲的年輕女子殺害並放火。涉事房屋外牆有熏黑迹象，從外面看有失火痕迹。他又指，江帆是春節過年才回鄉，平時都在浙江義烏打工，很少回來。

知情人士則指，情人節（2月14日）當天，江帆帶着玫瑰花和士多啤梨到陳女家中，陳女當場明確拒絕其追求。據報，陳女與江帆經他人介紹後認識，江帆就向陳女展開猛烈追求，但陳女根本不喜歡江帆，已多次拒絕了他。知情人士說：「網上傳說兩人是因彩禮問題才引發矛盾，這完全屬於亂猜疑、亂評論。江帆和陳女根本沒談過戀愛，所以也不存在任何彩禮糾紛問題。陳女特別自愛也很懂事，人也很漂亮，是一個很好的女孩。沒想到這樣不幸離世。」

安徽涇縣公安局一度發出兩次懸賞通告，還貼出江帆照片，指他有重大犯案嫌疑，並懸賞5萬元人民幣（約6萬港元）緝拿。

澎湃新聞網／《楚天都市報》

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