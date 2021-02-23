美聯社上周一（15日）發佈與美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數碼取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）歷時9個月的聯合調查報告，指中國自武漢肺炎爆發初期，已有中國網民聲稱美國釋放生化武器，又發現中國「網軍」自2019年中大舉登陸外國社交媒體平台造謠，令中國取代俄羅斯被視為假消息的最大來源國。《資訊安全雜誌》（Infosecurity Magazine）上周三（17日）亦報道，YouTube已移除近3,000個頻道及賬號，涉嫌散佈不實訊息，並企圖影響政局和民意，其中有多達2,946個賬號與中國有關。

Google威脅分析小組（Threat Analysis Group，TAG）主管亨特利（Shane Huntley）表示，YouTube移除的2,946個與中國有關的頻道，「這些頻道大多上傳關於音樂、娛樂和生活方式的中文垃圾內容。有少部份則上傳關於美國近期的政治分歧，以及武漢肺炎等中文或英文內容，藉此影響民意和政局。」

TAG又透露，現時工作主要集中處理俄羅斯，其中包括3個YouTube頻道、2個賬號及1個手機軟件研發工程師賬號遭移除，全部涉嫌散佈美國近期社會事件及俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的不實訊息。

美聯社以及美國智庫「大西洋理事會」早前公布的調查報告，分析中國如何利用本身在西方社交媒體上日益顯著的影響力，捏造及散佈不實論述，又指早在2019年12月31日就有微博用戶發文提到要「小心美國」，聲稱美國「在中國釋放了病毒作為生化武器」，而在同一個月，中國官方指發現國內有人感染武漢肺炎。

報告亦發現，中國「網軍」數目驚人，自2019年中後大舉登陸外國社交平台，例如在Twitter註冊的中國外交賬號增加3倍，在Facebook也增加了2倍，這些賬號在各網路平台以多種語言創造和渲染不實消息。

Infosecurity Magazine／中央社／《蘋果》資料室

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