四川甘孜藏族青年、「甜野男孩」丁真早前被人爆出吸煙的短片後，引發軒然大波。近日再有人指丁真已婚、出軌、被包養及與粉絲存在不正當關係。對此，丁真的工作室「理塘旅遊大使丁真工作室 」22日在微博發佈聲明，指相關內容嚴重背離事實，嚴重侵犯丁真名譽權和隱私權。

聲明指，失實內容已逾越道德、法律底線，警告相關用戶立即刪撤相關內容，律師團隊會密切關注此事，及時公證取證。聲明指，部份別有用心者在多個網絡平台發佈針對丁真的不實言論和侮辱言辭，存在惡意偽造，洩露丁真隱私訊息之涉嫌違法行為，且對其進行惡意揣測。這些內容一經發佈，即引致不明真相的網絡用戶評論、轉載，已嚴重影響丁真的個人聲譽，影響極其惡劣。

聲明表示，依據《中華人民共和國民法典》人格權編相關規定：民事主體享有名譽權、隱私權。任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。部份主體發佈相關捏造的不實言論及侮辱言辭的行為，已涉嫌侵犯丁真之名譽權，洩露丁真隱私訊息的行為，亦涉嫌侵犯丁真之隱私權。聲明提出，網絡空間並非法外之地。任何人不得存在僥倖心理而發佈涉嫌侵犯他人合法權益言論的行為。否則，將引致己方承擔相應的侵權責任。

搜狐娛樂

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