年逾90歲的美國著名中國法律學者孔傑榮（Jerome Cohen）關注中國長達60年，早年協助中國建立與世界接軌的法律體系，也曾嚴厲批評中國政府對人權的侵犯。他對於中國至今未能實現法治反而進入專制獨裁痛心疾首，但孔傑榮認為，習近平正在播下反對他的種子，「習獨裁」終會像「毛獨裁」一樣成為過去。

美國之音報道，中國領導人習近平上台後的侵犯人權行為，使得外界開始質疑美國過去數十年的對中政策。對此，紐約大學法學院退休教授孔傑榮說，50年代美國一些右翼人士確實認為，美國不應該承認當時的中國共產政權，應該堅持跟蔣介石政府站在一起，繼續領導反共事業。到60年代，他們認為，美國不應該尋求與中國關係正常化。但孔傑榮表示，這些觀點是無知的。

他說：「我認為這不會使美國人民或中國人民獲益。我認為我們別無選擇，因為無論美國選擇做甚麼，歐洲人會跟世界上多數國家，包括加拿大一起，與中國合作。」

1968年11月，孔傑榮與包括著名歷史學家費正清（John K. Fairbank，1907-1991年）、「中國通」傅高義（Ezra Vogel）在內的其他7位哈佛大學教授，以及哥大和麻省理工學院的兩位教授，聯名秘密建言剛在總統大選中獲勝的尼克遜（Richard Nixon，1913-1994年），派人到北京與中共密晤，促成1971年7月，時任美國總統國家安全事務助理基辛格（Henry Kissinger）訪華，而加拿大更在1970年率先與中國建立外交關係。

孔傑榮憶述這段歷史時說：「我不懷疑我們做了正確的事情…這並不意味我們認為它必然會是我們想要的結果。中國當時的發展一直像鐘擺，過幾年就從激進變得更保守，我預計還會繼續。」

孔傑榮認為，中國目前正處於過去60年來最大程度的獨裁之中，但他認為習近平的獨裁統治，「也會像毛主席的文化大革命、反右運動一樣成為過去」。他說：「習近平的鎮壓將激發反作用，詩人林賽（Vachel Lindsay，美國詩人，1879-1931年）說：『沒人會永生，死去的人不會復活』。 」 孔傑榮還說，每個關心中國的人都應該看電影《史達林之死》（The Death of Stalin），「因為習近平正在播下反對其作為的種子。我也許看不到這一天，但你們會看到」。

孔傑榮坦承，沒有想到中國的改革之路會走到今天的習近平獨裁，「如果中共總書記胡耀邦沒有在87年被免職，如果趙紫陽在1989年5月沒有以導致他下台的方式處理事情，會怎麼樣？如果後來擔任總理並幫助中國加入WTO的朱鎔基升任一把手，會怎樣？」

雖然孔傑榮說他並沒有對中國失去樂觀，但顯然對中國走向的不可預測性顯得無可奈何。孔傑榮希望，習近平之後的中國領導人是溫和的，「他們將嘗試在執政中引入更多人性，更加文明的技術，並開放中國人民與世界有更多的聯繫」。

自由亞洲電台

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