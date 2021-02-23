台灣中央流行疫情指揮中心今（23日）午舉行記者會，指揮官陳時中宣佈，無新增確診病例，並續提預計本周抵台的南韓生產的阿斯利康（AstraZeneca，簡稱AZ），經衞生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員昨日審查後同意，2劑疫苗接種間隔時間，將定為至少8周。

陳時中表示，最近研究發現，AZ疫苗接種第一劑後，有76％保護力，間隔12周再接種第二劑，保護力可提升為82.4％；而世界衞生組織（WHO）也建議間隔為8至12周。因此經ACIP討論後，決定將AZ疫苗2劑接種間隔時間修訂為至少8周。至於AZ疫苗的進口期程，陳時中指不會延後，但目前還沒接獲相關通知。

根據指揮中心今天公佈的統計，3款武漢肺炎疫苗中，AZ疫苗在多項副作用的出現頻率，比BioNTech／輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗低；且一般副作用發生頻率，年長者低於年輕人。

一般副作用包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發燒超過38°C。接種AZ疫苗出現注射部位疼痛的頻率為54.2%，低於BNT／輝瑞疫苗（84.1%）及莫德納（92%）；出現疲倦的頻率，AZ則為53.1%，同樣低於與BNT／輝瑞疫苗（62.9%）及莫德納（70%）；而出現頭痛的頻率，AZ為52.6%，低於BNT／輝瑞疫苗（55.1%）及莫德納（64.7%）；畏寒方面，AZ則與BNT／輝瑞疫苗平手（31.9%），均低於莫德納的45.4%。在各項一般副作用中，莫德納疫苗的副作用發生頻率都是3款疫苗中最高。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會後受訪時表示，疫苗會刺激免疫系統產生抗體和相關免疫因子，抵抗病毒入侵。免疫反應產生過程中，多少都會有副作用，這是正常的免疫反應，且通常很輕微，1、2天後就會自然痊癒。年輕人免疫系統強，接種後可能反應劇烈，產生副作用機會比長者高。一般副作用症狀越強烈，表示產生免疫效果越高。

陳時中說，參考歐洲國家狀況，未來會考慮因應不同疫苗產生副作用的狀況，第一線醫護人員會錯開接種，避免全體接種後很多人產生副作用，影響到醫療人力。

陳時中還提到，抗疫下半場關鍵是疫苗，今年台灣政府努力的目標，包括取得疫苗和有效率進行接種。而接種疫苗分三階段：一是降低確診數量和死亡率；二是恢復正常生活，以色列、英國都擬定疫苗接種後正常生活方式，逐步有效率進行；三是恢復國際流通，不管是國產研發、進口採購，都會提供民眾最好的接種疫苗策略。

有關疫苗接種意願，有台媒調查顯示，願意接種者有66.1％、不願意的有27.9％。對此，陳時中稱，安全有效、急迫性是兩大因素，以台灣疫情來看，沒有強迫大家打，但需不斷提出科學證據，資訊越透明，大家接種的信心越高。陳時中還指，最近調查發現，如果有疫苗，願意接種者有32％，其中21％是已接種後會再繼續打。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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