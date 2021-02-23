解放軍新疆軍區官方微博周日（21日）發佈演習消息，指大批新裝備配予高原前線，包括今年1月首度在新疆軍區列裝的15式輕坦克、155車載加榴炮、直-20直升機、新型全地形運輸車及高原炊事車等。

報道指，15式坦克採用新裝甲、隱身技術、先進火控系統，有較高智能化。155車載炮則首次嘗試在高寒地域實施夜間火力覆蓋訓練。

全地形運輸車爬坡力超過35度，時速40公里，可拖掛1.5噸的物資在惡劣地形行駛。高原炊事車則能在海拔4,500米、-41℃至-46℃環境中，在半小時內為過百人提供四菜一湯兩主食。

涉間諜日男廣州刑滿獲釋

日本經濟新聞昨日（22日）報道，指伊藤忠商事的40多歲日籍男員工，遭中國以涉及間諜罪判處3年有期徒刑後，在20日已刑滿獲釋，準備返回日本。內地官方一直未透露該男子涉及的具體行為。日本官房長官加藤勝信昨日回應事件指，正協助上述男子回國，並透露另外還有8名日本國民被中國拘留，當中7人已判刑，1人仍在審。

河南旅館火2死4傷

河南林州市政府新聞辦今日（23日）通報，指昨晚約11時20分，林州市龍山街道有一間小旅館起火，造成2人遇難，4人受傷。傷者已送院搶救，起火原因仍在調查。

綜合報道

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