兩岸疫情最新數字：內地周一（22日）新增10宗確診，全部為境外輸入，分別是廣東9宗及山西1宗。大陸累計確診89,852宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診942宗，死亡個案9宗。

北京市衞健委與北京市老齡辦表示，要求有條件的地區和場所要為不使用智能手機的老年人設立「無健康碼通道」，做好服務引導和健康核驗，且不得將「健康碼」作為人員通行的唯一憑證，強調對老年人可採取憑有效身份證件登記、持紙張證明通行、出示「通信行程卡」作為輔助行程證明等替代措施。

現時大陸各地正逐漸展開疫苗接種工作，鑑於大批網民對接種疫苗的細節有疑問，例如擁有疫苗接種證明後是否不用再做核酸檢測、誰人不宜接種疫苗等。官媒央視報道指，接種疫苗可以在一定程度上降低感染風險，但任何疫苗的保護效果都不能達到100%，因此民眾必要時仍應配合相關部門進行核酸檢測。至於誰人不宜接種疫苗，報道就指如患有過敏性鼻炎、高血壓及長期吃藥、糖尿病、痛風發作、孕婦、哺乳期婦女以及患嚴重肝腎病、惡性腫瘤人士，均不適合接種。

解放軍宣佈應蒙古軍隊請求，經中央軍委批准後，向蒙古軍隊援助的一批武漢肺炎疫苗，並於周一（22日）交付對方。

廣東新增9宗境外輸入個案，其中4人來自阿聯酋，餘下5人分別來自荷蘭、尼日利亞、坦桑尼亞、津巴布韋和沙特阿拉伯；另外新增7宗境外輸入的無症狀感染者，分別來自法國、烏克蘭、贊比亞、喀麥隆、尼加拉瓜、印尼及多米尼加共和國。

雲南省新增1宗境外輸入無症狀感染者，來自緬甸；北京則連續24天沒有新增本地確診個案。

國家衞健委／新浪新聞／央視新聞／北京青年報

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