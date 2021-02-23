台灣國安人事早前出現大變動，國防部及國安局今日進行交接儀式，有傳新任國安局長陳明通被要求深化情報體系專業化。解放軍則被指續派軍機飛入台灣的防空識別區（ADIZ）「贈慶」，並首次有軍機以300米高度低飛入台灣北部ADIZ，被指極具挑釁意味。

國安會祕書長顧立雄今早到國安局主持新任國安局長的交接典禮，由陸委會前主任陳明通接任新國安局局長。有報道指，顧立雄期許陳明通在國安局既有的基礎上，深化情報體系專業化。

國防部方面隨後亦舉行交接儀式，由剛卸任國安局局長的邱國正，轉任國防部部長，並從行政院政務委員羅秉成接過印信。羅秉成期許邱國正帶領國防部傳承保衛人民生命財產安全的使命和繼續推動國防改革。

根據Facebook專頁「台灣西南空域粉絲專頁」消息，解放軍今早兩度派軍機進入台灣的ADIZ，分別是早上9時10分進入西南空域；另一架共機則在9時27分進入北部ADIZ。

值得注意的是，據台灣空軍廣播驅離的抄件顯示，進入北部ADIZ的共機飛行高度僅有300米，被台灣網民認為挑釁意味十足。

「台灣西南空域」專頁記錄，共機本月累計進入台灣空域20天，本月廣播驅離紀錄共計47次。

台灣《蘋果新聞網》

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