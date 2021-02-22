一連三天的聯合國人權理事會高級別會議昨在瑞士日內瓦開幕，英國外相藍韜文透過視像致辭，形容中國政府在新疆針對維吾爾人所作的虐待、強迫勞動和絕育措施已達「工業規模」的程度，促請理事會就有關問題達成決議，讓聯合國人權事務高級專員巴切萊特或其他獨立專家到新疆進行「緊急及不受約束的視察」。中國國務委員兼外交部長王毅昨日則在人權理事會會議上發表視像致辭回應，新疆之門總是開放，中方歡迎巴切萊特到訪。

德外長斥北京壓制港自由

藍韜文向有47個成員國代表出席的人權理事會會議稱，北京對穆斯林維吾爾人的虐待和絕育等侵犯人權行為「極端和廣泛」，「新疆的情況令人難以置信」。德國外長馬斯亦批評北京肆意拘押包括維吾爾人在內的少數民族，並壓制香港的公民自由。

此前，中國國務委員兼外長王毅在外交部舉行的論壇上，再次為北京的新疆政策辯護，強調中國是始終保護並促進人權發展的國家，並誇口指「新疆、西藏等少數民族聚居地區更是中國人權進步的典範」，「過去60多年來，新疆經濟總量增長了200多倍，人均生產總值增長了近40倍，人均預期壽命由30歲提高到72歲。」他反指長期以來西方國家在民主問題上對中國有着嚴重歪曲誤解，又稱「中國實行的社會主義民主政治，堅持中國共產黨領導、人民當家作主、依法治國三者的有機統一」，而事實證明這套政治制度「符合國情」。路透社/中新社