中國外交部長王毅昨（22日）向拜登政府喊話，希望美方放棄對中國加徵的關稅及對中國企業的制裁。王毅指稱中美關係陷入建交以來最大困局，源於「美國前政府」出於政治需要，打壓中國。特朗普對華政策核心幕僚余茂春則在接受自由亞洲電台訪問時強調，中國侵害人權沒底線、做了很多違反國際準則的事，不僅是跟美國的問題，中國跟全世界都過不去。

自由亞洲電台的報道指，王毅昨日的談話，重複了日前中國國家主席習近平與美國總統拜登通話時提到的應相互尊重、不干涉內政，管控分歧、避免誤讀誤判等主要基調，但王毅進一步將造成中美僵局的責任推卸給特朗普政府，挑起美國政府前後任的矛盾，並進行切割處理。

對此，美國國務院前首席中國政策及規劃顧問、現任美國哈德遜研究所資深研究員余茂春反駁說：「王毅說這個話沒有任何底線，沒有甚麼邏輯。中國現在面臨的問題，不僅僅是美國跟中國過不去的問題，是中國跟全世界都過不去，所以中國現在在世界上沒有幾個朋友，不僅僅是說美國跟她（中國）不好，連她跟歐洲的外交、跟周邊國家的外交，基本上沒有一個真心的朋友。所以她把這個事情推到美國頭上，這個是賊喊捉賊，所以說他是沒有根本道理的。」

另外，2月6日美國國務卿布林肯和中共政治局委員楊潔篪通話，以及11日拜登與習近平通話時，都提到對新疆、香港、台灣等問題的關切。拜登在CNN的節目中被問到新疆人權時，也警告中國要承擔後果。但楊潔篪、習近平、王毅都稱這些問題是「中國內政」。中國駐美大使崔天凱昨在同一論壇中也強調，在台、港、疆、藏等涉及中國主權和領土完整的問題上，中方沒有退讓餘地，是必須堅守的紅線。

對於中方的態度，余茂春指：「這不是說底線不底線的問題，中國政府在香港、在新疆、在台灣問題上，他自己根本沒有底線，他是無所顧忌。所以我覺得中國說這個甚麼底線，表面上非常振振有詞，實際上是心裏面是很心虛的。」

余續指，大範圍地盜竊美國商業機密、阻止全球受疫情折磨的國家和國際社會調查疫情源頭，甚至打壓中國境外民運人士等等，都不是中國的內政。他認為，「中國政府要讓別人尊重，首先得尊重國際上的基本法則」，然而，中國政府現在大談互相尊重，其原則就是要在中國做這許多違反國際準則的事情時，讓國際社會視而不見，這是不能容忍的。他說：「中國現在就是說一套好聽的話，另外做非常糟糕的事。」

余茂春認為，中國老唱「互相尊重」、「雙贏」這些調子，已經不合時宜。美國政府現在不可能回到老路，尤其是在對華政策上。

美國紐約城市大學政治學教授夏明則指，王毅聲稱美方應放棄對中國產品加徵「不合理」關稅，以及放棄對中國科技進步「無理」打壓，是「倒果為因」。他說，過去美國協助中國發展採綏靖政策，但現在看清了中國透過不合理剽竊、擴張，想推翻美國在世界上的領導地位的霸權野心。美國絕不會坐第二把交椅，必須把製造業移回美國，在全球高新技術上居於領先地位，跟中國科技貿易合作脫勾，對具有解放軍背景或中國國企在美國的投資收購加以限制，管控中國學者參與美國高科技研究。美國不會回到過去40年在資本市場和技術交流上對中國大方的做法。

夏明指出，中國跟美國爭霸權想「不戰而勝」，中美都希望管控分歧，避免發生熱戰，但中國跟美國的衝突涉及基本價值觀的衝突。他認為，中國政府要認識到她跟美國甚至是西方國家都發生衝突，「中國如果沒有進步的話，我相信中國跟美國、跟西方、跟世界的衝突，在所難免。」

自由亞洲電台

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