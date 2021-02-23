外媒報道，疫情因素繼續影響中國的「唯GDP至上」，今年可能也不設定GDP（國內生產總值）增長目標，改設定其他就業、物價等綜合指標。國務院新聞辦今（23日）就國企改革發展和去年民政工作情況作出匯報。國務院國資委指央企目標的增速要高於國民經濟的增長率，另外要確保今年完成國企改革三年行動任務的70%以上。民政部負責人則指，2020年全國基本民生保障水平穩步提升，25.4萬孤兒首次納入國家保障。

國務院國資委主任郝鵬今日指，今年是開局「十四五」、啟航新征程，還將迎接百年黨慶，做好今年的國資國企改革發展工作十分重要。他指出，今年提出央企的經營目標，就是要推動中央企業淨利潤、利潤總額增速要高於國民經濟的增速，營業收入利潤率、研發投入強度、全員勞動生產率都要有明顯提高，同時還要保持資產負債率的穩健可控。

另外，民政部負責人在新聞發佈會上指出，2020年武漢肺炎疫情期間，接收捐贈資金396.27億元人民幣（下同；約482億港元）、物資10.9億件。全國共有1,936萬貧困人口納入低保或特困供養範圍，實現「應兜盡兜」；重點保障貧困老年人、未成年人和重病重殘民眾脫貧。

民政部又指，基本民生保障水平穩步提升，城鄉低保4,426.8萬人，低保標準同比增長8.6%、11.7%。城鄉特困人員477.7萬人，基本生活標準同比增長9.2％、12.2％。25.4萬名孤兒首次納入國家保障。殘疾人生活補貼和護理補貼分別惠及1,212.6萬人、1,473.8萬人。做好受疫情影響困難群眾保障，增發生活補貼、價格補貼285億元（約347億港元），為9.3萬未參保失業人員發放一次過臨時救助金。指導城鄉社區和社會組織參與防汛救災。

另外，加快完善養老服務體系，「十三五」時期先後在203個地區投入50億元（約61億港元）開展居家和社區養老服務改革試點，同時持續增加機構養老床位，推行敬老院改造提升工程，提升服務保障能力。截至2020年底全國養老機構3.8萬個，同比增長10.4%，比2015年底增長37.2%；各類機構和社區養老床位823.8萬張，同比增長7.3%，比2015年底增長22.5%。連續4年開展養老院服務質量建設行動，推出養老服務綜合監管政策，維護老年人權益，提升「老有所養」水平。

財新網／澎湃新聞網

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