中國國務委員兼外交部長王毅昨日（22日）於北京以視像形式出席聯合國人權理事會第46屆會議高級別會議。會上他重申反對有國家以人權問題，干涉別國內政，強調「港版國安法」保護了港人的人權及自由，新疆亦不存在種族滅絕、強迫勞動。

王毅指出，「港版國安法」開啟了香港形勢由亂及治的重大轉折，彌補了香港在維護國家安全方面長期存在的法律漏洞，也保護了香港居民根據基本法所享有的合法權利和自由。

至於新疆的問題，他是本質上是反暴恐、反分裂，從不存在種族滅絕、強迫勞動和宗教壓迫。他稱中國西部有2.4萬間清真寺，新疆人民的勞動、宗教自由是得到保障的。王毅指，有關新疆的聳人聽聞說法是源於無知和偏見，純屬惡意的政治炒作，與事實完全相反。他表示，中國歡迎聯合國人權高級別會專門到訪，但反對各國藉人權問題向別國施壓、干涉內政。

王毅強調，中共領導下成功開創出一條得到人民廣泛擁護的中國特色社會主義道路，也成功走出了一條符合中國國情和需要的人權發展道路。

他表示，在保護人權上，中國主張：第一，堅持以人民為中心的人權理念；第二，堅持人權普遍性與各國實際相結合；第三，堅持系統推進各類人權；第四，堅持國際人權對話與合作。

王毅又提及抗疫問題，聲稱中國將每一個人的安全和健康放在第一位，強調疫苗要全球公平分配，特別是確保發展中國家的可及性和可負擔性。

同一會議，英國外相藍韜文批評中國有計劃損害香港人權，「港版國安法」更是違反《中英聯合聲明》，他敦促香港必須舉行自由及公正的立法會選舉，允許反對派參加。他又批評中國損害新疆維吾爾族穆斯林及其他少數民族的人權，甚至強迫勞動、迫婦女絕育，行為極端而且範圍廣泛，令人難以接受，要求聯合國派專家到新疆調查人權狀況。

新華社

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