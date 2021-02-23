中澳交惡，澳洲聯手美國及盟友制華，中國則繼續對澳洲展開貿易戰，內地人卻製造澳洲假酒轉銷海外圖利。據路透社報道，中國早前對澳洲大麥徵收80.5%的關稅後，已轉向阿根廷購買大麥。阿根廷對中國的大麥出口，料將在今年飆升至歷史新高的100萬噸。

阿根廷和中國的業內人士透露，如今這一銷售熱潮，反映阿根廷這個南美糧食大國正在彌補中國對澳洲實施關稅後所造成的供應缺口。

報道謂，阿根廷農業部接獲的出口報關單據顯示，今年以來已出口的大麥110萬噸，大部份銷往中國。當地的大麥出口商亦證實，阿根廷所有大麥出口都將流向中國，估計未來幾月中國將再購買40萬噸。

來自中國的消息人士透露，預計今年阿根廷至少向中國出口90萬噸大麥，實際數量可能更高。另一名消息人士稱，阿根廷2至3月將向中國交付50萬噸大麥。

有指，除阿根廷外，從中國對大麥的需求中受益的其他國家，還包括法國、加拿大和烏克蘭。

另外，澳洲棉花因豐沛雨量近日大豐收。雖然昔日的大客戶中國拒絕購買澳洲棉花，但澳洲種植業表示，已經找到了替代市場，而且有些國家的購買量超過中國。

澳洲農業與資源經濟及科學局（ABARES）的報告顯示，由於天氣條件好，糧食產量增加，棉花種植面積增加了395%，達到29.5萬公頃。澳洲今年的棉花產量預計將是去年的4倍以上，產值估計高達15億澳元。

澳洲棉花公司（Cotton Australia）的總裁凱伊（Adam Kay）表示：「中國（目前）沒有購買任何澳洲棉花，也沒有增加關稅或實施類似的措施，他們只是不買而已。但我們的行業已經把農作物推向其他市場，比如孟加拉國、越南、印尼和泰國。其中一些國家購買的棉花會比中國還多。」

路透社/ 澳洲ABC

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