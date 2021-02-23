緬甸政變持續近月，在中國，有發起譴責緬甸軍的維權人士被傳喚。自由亞洲電台報道指，廣東惠州維權人士肖育輝近期在多個微信群組發起簽名活動，譴責緬甸軍政府發動政變，自上周四（18日）起至本周二（22日）止，他多次收到派出所警察和國保約談，責令他立即停止簽名活動。

本周一（22日）凌晨，肖育輝戶籍地東莞市橫瀝派出所再次要求他到派出所報到，肖育輝指自己住在橫瀝30公里外的惠州市區，加上深夜無法前往派出所，但20分鐘後，當地圓通橋派出所再次致電，要求他馬上到派出所報到，否則不准他在轄區內居住，他只好於凌晨2時到達圓通橋派出所，並被迫寫下保證書後才獲准回家。

惠州一名知情人士指，目前肖育輝已平安回家，「他現在就在家裏。國保現在專門盯着他，有事沒事就傳喚他。」

此外，有澳門媒體《愛瞞日報》報道，日前有4名緬籍外僱人士在澳門三盞燈，手持昂山素姬照片及歌唱緬文歌曲，其後疑被澳門警方帶走，並沒收其外地僱員身份認別證（俗稱「藍卡」），其間有警員聲稱，航班恢復後會遣返他們回國。澳門警方周二澄清，沒有拘捕任何緬籍人士。

廣州異見人士王愛忠則指，未見過肖育輝的簽名活動內容，但聽說此事：「說是因為支持緬甸民眾，我倒沒有看見。他以前也被抓進去，刑事拘留過幾個月。他被喝茶應該是經常的事。」維權網報道指，截至上周四（18日），已有廣東清遠、深圳、揭陽等地的網民，參與反對緬甸軍政府的簽名後，被警方約談。

肖育輝先後被廣州洛溪派出所、東莞橫瀝派出所以及惠州市公安局警察約談。去年5月27日，肖育輝在微信群中轉發「每人寫信給美國白宮救香港」連結後，亦曾被廣東警方拘留在惠州市惠城區派出所。

自由亞洲電台／澳門《愛瞞日報》／維權網

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