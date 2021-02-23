內地部份城市自2019年開始湧現一間名為「權行普惠」的公司，宣稱可幫忙追債收數，還有條件幫忙代為還債，支行的招牌裝修與一般銀行沒分別，公司負責人還叫做「行長」和「副行長」，令人混淆，以為是新型銀行。這間公司還宣稱有央企背景，眾多分行又開設在大街上。近日，內媒《每日經濟新聞》展開調查，踢爆借央企光環展開業務的權利普惠猶如「山寨銀行」，秘密吞噬巨額資金，而「代客還債」的業務也引起監管當局關注，重慶江北區金融辦聯合警方對其總部進行「驅逐」，貴州至少有20名受害者，向「權行普惠」支付一共400多萬元人民幣（下同；約487萬港元）的服務費，至今未能成功收回債務。

權行實業（深圳）有限公司成立於2019年07月26日，隨後大批打着「權行普惠」招牌的分行忽然在各大城市冒起，並且迅速擴充全國營業。在全國企業信用訊息公示系統顯示，以「權行普惠」為名、註冊資本從10萬至5,000萬元（12萬至6,090萬港元）不等的企業管理諮詢服務類公司在全國多地註冊成立，僅在2020年6月份，就至少新增了10間，分行遍佈天津、福建、江蘇、浙江、廣東等地，全國分行去年更突破至200間。

培訓資料顯示，「權行普惠」主要業務為「幫人解債」，並宣稱有央企背景，還拋出「五年計劃」，要在5年內幫助2,000間中小企業解決債務擺脫困境、幫助100萬名客戶收債，5年內達到逾千億的營業額目標。

來自貴州貴陽市花溪區的受害人老張（化名），因為借給王男70萬元（約85萬港元）收不回，去年3月委託「權利普惠」幫忙收債。合約規定，老張須與「權行普惠」的第三方公司「深圳益順資產管理有限公司」簽約，將債權轉讓給深圳益順，由深圳益順代償還自己70萬元，並由深圳益順向借款人王男討債。深圳益順承諾在3年內，即2020年4月5日至2023年3月5日間，於每月5日支付老張19,444.44元（約23,681港元）。換言之，如果協議順利執行，老張將在未來3年內陸續收回這70萬元的借款。

不過，老張需預先向「權行普惠」支付整個債務金額（70萬元）的10%，即7萬元（約8.5萬港元）作為服務費，另外還要向深圳益順資管指定的資金監管公司中民普惠社區服務有限公司支付整個債務金額的20%（即14萬元），作為履約保證金，總數就要老張先墊支21萬元（約25萬港元）。為了打消老張的顧慮，益順資管在合同中承諾，向老張提供與14萬保證金等值的房產作為擔保。

如果益順資管沒有違約，在其代償老張8期後，即代償約15.56萬元（約19萬港元）後，老張須配合益順資產解除房產擔保。然而，在老張交納21萬元費用後，無論是益順資管、權行普惠，還是中民普惠，均沒有為老張辦理任何房產抵押，益順資管只兌付了4期合計77,777.76元（約94,726港元）代償款頁，2020年8月起就再沒兌付了。老張借出去的70萬元還有62萬多元（約75萬港元）沒收回，而交給「權行普惠」和資金監管方中民普惠的21萬元，也不知如何討回。

記者到「權利普惠」總部視察，發現辦公樓層大門緊鎖，致電重慶江北區金融辦了解情況，工作人員在電話中告知，江北區金融辦早就驅逐了該公司，還在大門外貼出告示，警告民眾要小心解債服務。權行普惠實業註冊地所在的重慶，目前是一片空地。附近居民稱，該地此前為一片個人建房，已於2019年下半年被拆除。調查發現，「權利普惠」聲稱的央企背景也是虛構的，企業內部的結構亦如層壓式銷售，想加盟只需要付錢就可以，賺錢後層層分紅。至今，貴州有5名受害者到江北區公安分局報案，公安已受理案件。

《每日經濟新聞》

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