內地網約車平台又再發生憾事。內媒周日（21日）報道指，湖南23歲女子莎莎月初在貨拉拉（港稱Lalamove）平台租車搬屋，豈料上車6分鐘後，司機報警稱乘客跳窗自殺。不過，家屬曾按司機行車路線駕駛一次，「發現司機繞道而行3次，偏航的地點都是很偏僻的角落」，部份路段甚至沒有街燈，又質疑「跳窗為何後腦勺着地？」貨拉拉對此表示，會加強安全措施；長沙婦聯亦表示高度關注。

受害人莎莎的叔叔周一（22日）指，莎莎是湖南岳陽臨湘人，在長沙一間互聯網公司人事部工作已一年多，「平時生活態度積極，是一個優秀女孩。」他指，據警方提供的初步調查資料顯示，莎莎於6日下午2時多在貨拉拉平台訂購搬家服務，平台指派周姓師傅駕駛貨Van赴約，「當天晚上9點14分，莎莎還在跟家人聊天，9點24分左右還在跟同事聊工作，9點半司機報警。」

莎莎的叔叔稱：「司機先打給120說莎莎跳窗了，在120的指導下，司機才打給110報警，隨後110把莎莎送到航天醫院。」他疑惑地表示：「這短短的6分鐘之內，發生了甚麼，會讓莎莎做出這樣極端的行為？」加上從出發點到梅溪湖公寓間的車程不到10公里，但司機多次繞道而行，還3次偏航，警方更指司機供稱「莎莎自己選擇跳窗」，可是「為甚麼跳窗是後腦勺着地呢？」

與莎莎相識5年的大學好友秋雲（化名）形容，莎莎性格「軟軟糯糯，不會跟人正面起衝突，平時非常溫柔、愛笑」，因為想養狗才搬家，「莎莎新家距離此前住處不到10公里，20分鐘不到就可以到，卻發生這樣的事，真的非常無語。」

莎莎的弟弟亦在新浪微博上載莎莎的診斷書，可見莎莎傷勢嚴重，包括重度腦外傷、創傷性顱內血腫、創傷性蛛網膜下腔出血、腦挫傷、創傷性腦水腫、顱骨骨折、顱底骨折及心律失常等；因為傷勢惡化，莎莎最終去世。莎莎弟弟質疑，作為一個有2年搬家經驗的司機，而且目的地就在附近，「為甚麼司機不選擇正常導航路線及平台要求的路線，而是捨近求遠選擇一條沒有監控的道路，而且三次偏航？是不是早有預謀？貨拉拉有沒有對司機進行相關的安全審核？」

雖然疑點重重，但因為證據不足，涉事司機3天後便被警方釋放，讓人關注貨拉拉手機應用程式沒附設錄音、錄像等保安措施。貨拉拉代表表示，公司正配合警方調查，「之後會持續提升安全監管措施。」

長沙市婦聯相關職員亦表示高度關注事件，會按照相關要求確保婦女權益得到維護。

事件亦引發內地網民質疑，「一個想自殺的人，還會花錢僱人搬家？還想換新家？」「這麼大動作，司機沒有剎（煞）車的痕迹嗎？還說她自殺。天理何在」，也有人直指貨拉拉司機質素有問題，「上車司機就嚼着檳榔說我這個訂單有問題不能繼續，叫我這邊取消訂單線下支付給他。一個周三晚上，取消訂單鬼知道你把我拉到哪兒去？！堅持不取消訂單，司機叫我下車自己開車跑路了，並且點擊了開始訂單導致我無法退款，投訴3次才有人聯繫也只道歉而已，坐標深圳，一生黑堅決不再用！」

《揚子晚報》／上海澎湃新聞網

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