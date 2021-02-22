英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前就武肺起源和香港人權問題發聲，引起中方不滿。不過，近日有英媒報道，約翰遜農曆新年與涉華企業代表開會時，自稱是熱心親華派，希望加強與中國貿易聯繫，恢復與華正式貿易對話。首相府不評論報道內容，但指約翰遜對華態度眾所周知。

會上包括太古 天海代表

英國首相約翰遜早前表示，不少證據顯示武漢肺炎起源地是武漢，但英國《衞報》前日報道，約翰遜說這番話的數日前，即本月12日，曾與涉華企業代表在唐寧街首相府舉行圓桌會議，會上有多名在華活躍的企業代表出席，包括太古集團和香港的房地產和投資企業天海置業集團。

約翰遜在會上形容自己是熱心親華派，又說中英雙方偶爾會出現各樣的政治困局，但英方希望加強與中國的貿易聯繫。他又表示希望通過重啟中英年度經濟對話和中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO），恢復與中國的正式貿易對話，又願意與中國簽署新投資和市場准入協議。

首相府未直接發表評論，但表示大家都知道約翰遜對華看法，並補充尚未確定恢復中英年度經濟對話和JETCO的日期。

英國去年就香港《國安法》生效，暫停了大部份與華經濟對話。國家統計局數據顯示，去年第二季度，英國從中國進口的商品達110億英鎊（約1,200億港元），佔英國整體進口商品的13.4%，中國亦成為英國最大的進口商品來源國。

英國《衞報》