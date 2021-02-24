台南一名鄭姓男子，2019年7月3日晚上乘火車時未有買車票，在車廂內殺死鐵路警察李承翰案。鄭姓男子一審判無罪，控方上訴台南高分院，上月11日辯論終結後，李母透過律師請求合議庭撤銷鄭男無罪判決，改判無期徒刑，公訴檢察官亦持相同刑度，鄭男與辯護律師則持維持無罪判決。案件今天上午宣判，鄭男被改判監禁17年，刑後強制監護5年，案件仍可以再上訴。李承翰的母親張秀珍對判決結果感到欣慰，「勉強可以接受」。

55歲鄭姓男子，案發時從台南搭台鐵自強號列車北上，抵達嘉義，被列車長發現無票乘車，鄭因補票問題和列車長衝突，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所的24歲警員李承翰上車處理，遭鄭持尖刀刺傷腹部，李承翰被送往嘉義基督教醫院急救不治。

嘉義地方法院一審審時認為鄭男患思覺失調，參考精神報告及刑法判其無罪，檢方不服上訴台南高分院。全案在台南高分院審理過程，檢辯與鑑定醫生數度在庭上激辯。

上月4日台南高分院開審理庭，公訴檢察官林志峯、鄭的辯護律師輪流質詢案發時鑑定鄭男精神狀況的台中榮民醫院嘉義分院精神科醫生沈正哲，檢方批評沈在快餐店寫鑑定報告、顯得草率，沈回批林志峯「無理取鬧」。

台南高分院委託成功大學醫院精神科主任陳柏熹重新鑑定鄭男精神狀況，他表示對鄭男做精神鑑定有一定的困難度，2020年8月17日，他對鄭男做精神鑑定後認定「沒有反社會人格」，至於案發時是「被害妄想症」急性發作，但鄭男知道李承翰是警察，且正在執勤，當時是鄭男的辨識違法能力與行為控制能力明顯降低。

鄭男的辯護律師提出，精神鑑定報告應採用一審、由沈正哲做的精神鑑定結果；檢察官林志峯及被害者的家屬、律師則主張採認二審、精神科主任陳柏熹做的鑑定結果。

上月11日最後辯論庭結束後，李承翰母親委託律師鄭雅芬與公訴檢察官林志峯期盼合議庭能夠撤銷無罪原判，改判無期徒刑，以告慰李承翰在天之靈。

張秀珍表示，昨天晚上睡覺時心情就忐忑不安，睡得不安穩，睡前還特地燒香告知丈夫及兒子李承翰今天上午要宣判，希望有好的結果；上午在得知判決結果後，再次燒香告知丈夫及兒子，這個判決結果勉強還可以接受。

張秀珍表示，被告是否要上訴，自己感到無為能力，後續由律師處理；改判17年，至少給社會及警察一個交代，如果一審不是判被告無罪，丈夫就不會鬱悶到死，她現在就不會是孤單一人，還好女兒及女婿都會不時回家陪伴。

張秀珍指出，雖然兒子過世1年多，現在早上起床還是會想到兒子及丈夫在家情況。目前都不敢坐火車，看見火車經過平交道時內心會突然感到悲痛，眼淚就流下來，回想到兒子被害的情景，而悲從中來。

張秀珍說，開庭就是一種煎熬，心理負擔相當大，去年一審判無罪，與丈夫聽完判決後，身體幾乎癱軟在地，需要攙扶才能走路，今天得知改判結果，感到欣慰。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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