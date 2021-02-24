中國對南韓實施長達4年的「限韓令」，似乎已經解除。據央視報道，中央廣播電視總台與韓國放送公社（KBS）前日（22日）簽署了協議，雙方決定在節目內容、媒體技術、產業經營等方面開展全面合作，是繼去年底南韓手機遊戲獲准入中國後，兩國再有娛樂方面的合作。有業界人士認為，協議是兩國感情復蘇的信號，是一種「解凍之舉」。

央視報道指，中央廣播電視總台與KBS本着平等互利和友好協商的原則，建立合作機制，開展在節目內容、媒體技術、產業經營等方面的全面合作，推動兩國人文交流，增進友誼與互信。

報道又提到，今年是「中韓文化交流年」，為落實中韓兩國元首共識，央視與KBS簽署前述合作協議，以增進中韓友誼與互信，推進中韓戰略合作夥伴關係邁上新台階。

中國外長王毅上周二（16日）與南韓新任外長鄭義溶通電話時指出，明年將迎來中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義。王毅提到，中韓互為重要鄰近和戰略合作夥伴。在雙方共同努力下，兩國關係正朝着實現共同發展、致力地區和平、攜手振興亞洲、促進世界繁榮的目標邁進。

雖然中國官方一直未有承認發出「限韓令」，但央視和KBS的合作消息一出，外界都關注是否意味着「限韓令」已解封。中國電視劇製作產業協會會長尤小剛直言：「是時候了，靴子要落地了。」他認為，央視作為國家的播出平台，率先和南韓的KBS達成合作的舉動，是兩國感情復蘇的信號，也是一種解凍之舉。他還指出，之前南韓的文化產業跟中國單向合作較多，南韓只是把中國當做一個市場，只是單向輸出，但是南韓對中國的文化並沒有對等的接受，今次雙方合作跟之前的不同，會是雙向性、互動性強的合作。

不過，影視從業者對此事大多持觀望態度。電視劇製片人李珺瑋認為，中韓在影視層面的合作可能更多的體現在版權引進和合作上，能不能起用南韓藝人還不明確。內地編劇喻丹丹認為南韓影視一直在創作上創新，在限韓令下，國內依舊有很多追韓星韓劇的，相反國內的影視劇集質素參差不齊，預計限韓令放寬後，韓國影視會在中國市場再次掀起韓流。

南韓2016年決定允許美軍部署被認為主要針對中國的「薩德系統」，當時就傳出，中國會以全面封殺南韓藝人演出和南韓娛樂節目作為反制，隨即有韓藝人退出中國的綜藝節目，在國內的代言亦被迅速換下；由中韓合拍、中韓藝人合作的影視劇也進入待播狀態，各大平台接二連三下架南韓相關的影片。

搜狐娛樂／聯合新聞網

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