緬甸軍政府發動政變引起各方關注。曾聲援香港的廣東維權人士肖育輝近期發起聯署，譴責緬甸軍政府。他自上周四（18日）起多次被派出所及國保人員約談， 責令其立即停止聯署行動。肖在本周一（22日）被派出所傳喚時，被迫寫下保證書，才獲准回家。

居於廣東惠州的肖育輝上周在多個微信群組發出倡議， 譴責緬甸軍政府發動政變，並支持緬甸民選政府，要求釋放所有被捕人士；他又呼籲群組中人聯署，從而發表聯合聲明。肖其後遭派出所和國保約談。至周一凌晨，肖戶籍地東莞市橫瀝派出所，再要求他前往報到。肖解釋自己在30公里外的惠州市區，深夜無法前往，但20分鐘後，其所在地圓通橋派出所致電，要求他立刻到派出所報到，否則不許他在轄區內居住。

《自由亞洲電台》引述知情人士指，肖育輝當日前往派出所停留半小時，寫下保證書後才獲放行。肖的一名朋友稱，肖被連番盤問，與聲援緬甸示威有關，他昨日亦再被警方約談。該台曾致電肖育輝查詢，但對方稱不便回應。

曾聲援港抗爭

《維權網》指，廣東清遠、深圳、揭陽等地都有網民在聯署譴責緬甸軍政府後被警方約談。去年5月肖育輝曾轉發「每人寫信給美國白宮救香港」，他其後被警方抓捕。

《自由亞洲電台》/《維權網》