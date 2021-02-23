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台灣政府早前調整國安團隊人事佈局，陸委會新任主委邱太三昨履新，接替轉任國安局長的陳明通。邱表示面對後疫情時代，兩岸有必要恢復交流。但針對大陸設定的「九二共識」政治前提，邱太三稱，陸方做了新的加註後，台灣民眾無法接受，希望雙方務實判斷未來的交流。

台灣政府日前公佈人事調動，原國安局局長邱國正出任國防部長，原陸委會主委陳明通轉任國安局長，並交新任主委予前法務部長邱太三。陸委會昨早舉行交接典禮，邱太三在致辭時提到，會秉持總統蔡英文的指示，在堅定國家主權和台灣領土的基礎上，以及在後疫情時代，恢復兩岸交流。「這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待，會秉持這個期許竭盡全力。」

倡從非政治層面累積互信

邱太三回應記者提問時指出，台灣政府對中國大陸從來沒有惡意，期許雙方能務實看待未來的兩岸交流，從非政治層面累積互信。「政治層面的東西可能比較敏感，過去的互信也許還不足夠，我們希望能從非政治層面，不管是經濟、社會、文化交流不斷提升，累積彼此之間的互信，克服更高層次的問題。」

針對大陸堅持的「九二共識」，邱太三指出，「九二共識」的用詞過去在台灣引發很多爭議，大陸為「九二共識」做了新的加註後，已經讓台灣民眾無法接受。如果堅持，不但達不到效果，甚至還會有反效果，希望雙方能務實看待未來的交流。「九二共識」的新定義，是指在2019年1月初「告台灣同胞書」40周年紀念會上，中共總書記習近平提到，在一個中國的基礎上，「達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』」的說法。

淡江大學戰略所副教授黃介正分析認為，邱太三的說法務實，並不期待兩岸馬上從冷卻狀態「回暖」，如今僵局責任更多在北京，北京若願重啟接觸，可從疫後恢復交流相關事項談起。

與蔡英文「識於微時」

公開資料顯示，64歲的邱太三出身法律背景，與總統蔡英文在台灣大學就讀期間，已建立淵源。他曾擔任陸委會副主委、法務部長、國家安全會議諮詢委員等職。外界認為，蔡英文任用邱太三，是希望借助其法律背景，填補台灣在國家安全法律上的漏洞，例如協助推動代理人法、強化對香港民主人士的救援等。邱太三在一個專訪亦提到，上任後會針對涉及台灣科技命脈的相關領域，推動修正「營業秘密法」等法案，保護台灣的機密和敏感科技。

不過有中國大陸涉台學者分析指出，邱太三在陳水扁執政時期，做過陸委會副主委，客觀看待中國大陸崛起，對大陸的態度較友善，法務部長任內也進行過兩岸司法交流，形容邱是「可以與陸方打交道的人選」。

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