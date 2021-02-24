新華社近日在美國紐約時代廣場（Times Square）購買醒目電子大屏幕廣告，內容誇耀中國的抗疫成就，宣稱中國協助全球80個國家抗疫。不過，美國日前指控北京當局拒絕提供詳盡數據給世界衞生組織（WHO），以協助調查病毒起源，中國卻對此置之不理，只顧着「大外宣」，格外諷刺。

美國霍士新聞報道，在紐約市中心時代廣場的這一塊電子廣告大屏幕被稱為「中國屏幕」，從2011年起不斷顯示新華社的廣告，包括中國生產的商品與中國旅遊廣告。

最近幾天，大屏幕上出現的是中國抗疫廣告，內容提及中國染疫復原率高達48.52%，中國郵輪也通過了安全檢查，字幕出現「中國已協助80多個國家地區，將繼續與國際社會攜手抗疫」。畫面卻出現意大利、日本、南韓等地，還打出「戰疫，全球一起上」、「WE ARE ONE」的句字。

霍士新聞指，世界衞生組織專家團到中國去探查病毒源頭，但在要求中國提供病患的原始數據時碰壁，調查人員堅稱調查進展順利，但美國國安顧問蘇利文表示，中國應提供更多資料，應該做得更多。

報道認為，中國對世衞調查不夠配合，中國在這氣氛下卻拼命宣傳抗疫，「很奇怪」，據稱世衞專家在中國訪查時曾與中國官員有「激烈討論」，世衞發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）對霍士新聞僅稱：「對話有時候很強烈、有挑戰性」。

時代廣場電子廣告屏幕隸屬Sherwood證券旗下的戶外看板公司，霍士新聞向該公司詢問廣告屏幕的出租事宜，暫未獲回應。

美國霍士新聞

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