北京當局不斷打壓台灣的國際活動空間，並威脅武統台灣。美國專門報道國會消息的媒體《Roll Call》周二（23日）引述史丹福大學（Stanford University）國際問題學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，稱隨着中國軍力不斷增強，美國協助台灣抵擋入侵的能力變得脆弱，中共總書記習近平很可能計劃在一、兩年內侵略並佔領台灣，部份西方分析則認為解放軍可能要5年或以上才能達至這目標。

梅惠琳於本月18日透過視像會議，向美中經濟與安全審查委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission，簡稱USCC）的聽證會作證，她表示美國協助台灣抵抗解放軍入侵的能力，「毫無疑問已是自韓戰以來的最弱時期」。她認為過去北京的態度是，只要台灣正式宣佈獨立就會發動戰爭，但現在則已經改變：「我認為現在最大的威脅是北京將以軍事行動『強迫兩岸統一』，完全無視華府或台灣的政策及做法。」

梅惠琳推斷，習近平現時正等待時機，若有美國高層外交官訪台或華府繼續向台灣售武，北京就可以出兵：「當中國準備好就會採取行動，所以在這之前中共高層會謹慎考慮所有美國和台灣的行動，只要不是為了獨立，他們會盡量避免開戰。」

梅惠琳和其他兩岸問題專家建議，拜登（Joe Biden）新政府應該加強台灣與國際社會接軌，美國亦應依靠其他盟國的力量，「讓北京知道若侵犯台灣，『中華民族偉大復興』的代價有多龐大」。

當日的聽證會亦有檢討前總統特朗普（Donald Trump）的對台政策，專家認為在特朗普的領導下，美國的確有加強與台灣的聯繫和安全保障，但是由於其「美國優先」的外交政策，美國不斷與其他國際組織脫軌，導致其他國家和多邊機構無法承認台灣。

《Roll Call》／台灣《蘋果新聞網》

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