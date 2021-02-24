網名「瑪麗蓮夢六」的張文芳，在微博發佈「武漢市方艙醫院稱一千人共用一個衞生間」、「有人在隔離的家中餓死」、「有人怕傳染給家人便給自己挖好墳偷偷上吊」等疫情消息。中國裁判文書網昨發出的判決書顯示，居住在河北三河燕郊開發區的張文芳被控尋釁滋事罪，一審獲刑6個月。由於事發在去年，張女早已刑滿出獄。中國此時發佈消息，時機微妙，網民懷疑與近日微博大V「辣筆小球」發佈詆譭英烈的內容有關。

出生1980年的張文芳，山東煙台人。法院經審理查明，去年4月4日，舉國上下哀悼在抗擊新冠肺炎疫情中犧牲烈士和逝世同胞時，張女在河北省三河市燕郊開發區家中，通過自己賬號名為「瑪麗蓮夢六」的新浪微博發佈文章，內容包括武漢方艙醫院稱一千人共用一個衞生間，有人在隔離的家中被餓死，有人怕傳染給家人便給自己挖好墳偷偷上吊，有人無處就醫又怕傳染家人而自殺，有人自殺後6小時遺體才被拉走，有人為了買肉從十樓爬下來，有人被派出所罰寫100遍《出門一定要戴口罩》，有人重症治癒後回家發現家人都去世去樓頂上吊自殺等訊息。

官方已立即闢謠，指部份內容為虛假內容。張文芳未經考證發表上述言論，該微博已被大量轉發、閱讀，造成嚴重惡劣社會影響。警方到張女的住所將其傳喚並接受調查。2020年4月7日因本案被行政拘留10日，同月17日因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。

去年的案件竟然延至最近才透露案情。微博有網民分析，這應該與「辣筆小球」被捕有關，本名仇子明的前記者用「辣筆小球」賬號發文，質疑解放軍在中印衝突當中可能有更多死傷，遭中國當局以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。有律師評論「辣筆小球」的言論導致「公共秩序嚴重混亂」、「覆蓋面大、影響惡劣」，可能會被判3年徒刑。中國近日積極箝制網民「污衊英烈」的言論，頻傳網民被捕或遭通緝的消息。

北青網／台灣《蘋果新聞網》／新浪微博

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