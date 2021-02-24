內地武漢肺炎疫情隨着有關疫苗接種工作全面展開而逐漸受控，但經濟還未復蘇之際，中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）宣佈多項刺激市場消息，包括披露今年國有資產整合的重點，將增加對國防軍工、能源資源糧食供應、骨幹網絡（Backbone Network，區域間的高速數據傳輸），以及像5G網絡、大型數據中心等新型基礎設施等領域的投入，似是要以國有資本投資撐起內地經濟。有分析指，加大對軍工領域投入，這或意味中國要走上軍事大國的道路。

國資委秘書長彭華崗昨日在記者會上表示，國資委正在編制中央企業「第十四個五年規劃」（十四五），以確定央企業未來增長的指標，發揮央企帶頭作用，並大力加強科技創新及國企改革。

今年國有資產在重組整合上將從四方面入手：一是推動國有資本向關乎國家安全和國民經濟命脈的重要行業領域集中，加大對國防軍工、能源資源糧食供應、骨幹網絡、新型基礎設施等領域的投入；二是補齊產業供應鏈短板（修補供應鏈中的系統性弱點）；三是推動創新資源的整合協同；四是切實解決部份央企之間的產品相似、資源分散、重複建設等問題。

國資委主任郝鵬則指出，「十四五」構建新發展格局，最關鍵的是「高水平的自立自強」。對此，國資委將把科技創新作為頭號任務，集中央企的優勢資源與力量，把央企打造成為國家戰略科技力量。

內地金融媒體引述證券業人士分析指，從已經公開的一些「十四五」文件來看，「加強練兵備戰」、「加快武器裝備現代化」等已經成為軍工下一個5年的關鍵詞，不排除今年的軍工產業十四五規劃會出超預期的內容，國資委的講話也進一步強化了軍工行業十四五政策預期。

受國資委表態加大對軍工領域投入的消息影響，內地股市的國防軍工類概念股股價急升。航錦科技開盤漲停，其餘中飛股份、天海防務、神劍股份等軍工概念股也大幅上升，中午開盤後部份類股漲幅收窄，但仍維持紅盤。

中央社

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