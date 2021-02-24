國民黨智庫國政基金會今早（24日）舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，黨主席江啟臣首度與民眾黨主席、台北市長柯文哲同場，引發藍白合作議論。柯文哲表示只要涉及民生，願與任何政黨討論，對於是否拉抬江啟臣，他則指現在談選擇還過早。曾經試圖挑戰代表國民黨出選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，今日回應是否再戰2024年總統大選時稱「不知道」，並稱未來政治只是「一個方向」。

論壇主題為「活不起的未來」，討論世代正義、居住正義、青年低薪等問題。不過，外界則把焦點放在江啟臣、柯文哲首度同場，這也是江啟臣宣佈競選黨主席連任後首次舉辦的首個大型活動，令人認為是幫助江啟臣延續競逐連任的氣勢，甚至是「藍白合作」的起點。

柯文哲今早向傳媒刻意淡化藍白合作的色彩，他強調只要是民生議題都願意和各個政黨討論，他也否認有拉抬江啟臣的想法，僅表示：「選舉其實還早，真的要講選舉，應該最後半年再來討論。」

柯文哲今天和江啟臣同台，在國民黨內引發不小反彈，包括該智庫副董事長連勝文、議員游淑慧等均表示不滿。柯文哲對此表示，不可能讓世界每個人都滿意。被問出席論壇是否要裂解國民黨？柯笑笑說：「這個就是想太多，我們民眾黨裏面也是吵成一團，也是一樣。」

主角之一的江啟臣在論壇開始前，被問到是否利用柯P來墊高自己聲量？他即冷笑表示：「我應該不需要吧？」又指作為在野黨本就在議題合作上抱持開放態度，理念和目標相同合作是平常事。

另外，曾在前年敗給高雄前市長韓國瑜的郭台銘，今早與立法院前院長王金平出席參拜關公的活動時，被問及是否再備戰2024年總統選舉時，首度向外回應「政治是一個方向」，隨後在媒體追問下，他又猛搖頭並牽着王金平的手表示：「你要問院長，我不知道！」兩人互動耐人尋味。

就中廣前董事長趙少康宣佈要角逐國民黨主席，甚至參選2024年總統，郭台銘一開始說：「我現在是一個『健康人』，我現在發展生技跟健康產業，投注於慈善。」

郭台銘隨即又話鋒一轉，指「政治是一個方向，其他也是一個方向」。自己剛剛跟美國開視像會議，覺得台灣現在被全世界看見，是因為台灣防疫表現非常好。

當被追問是否有意再戰下屆總統選舉，以及趙少康是否曾經拜會他時，郭台銘即連續搖頭後拉起王金平的手說：「你要問院長，我不知道」。

台灣《蘋果新聞網》

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