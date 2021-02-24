台灣新任國防部長邱國正昨日正式上任，解放軍機一早就擾台，甚至以300米低飛闖入台灣防空識別區（ADIZ），空軍司令部未有證實亦未有否認，僅表示，「相關細節及動態不便對外說明」。一名退役空軍向台灣《蘋果新聞網》分析，認為解放軍機若以300米高度飛行，絕對是在執行「任務」，不排除是在模擬攻擊海上艦隊。

退役空軍指出，因為在低空飛行消耗的油量最大，所以推斷認為共機應該是在執行任務，至於其所執行的任務是那一種，目前因為沒有涉及的機種及航跡圖，很難判定其任務的狀況。

退役空軍分析，如果解放軍戰機執行「300米飛行」的低空任務，不排除是模擬攻擊海上艦隊；但如果戰機是在300米低空，繼續降到60米左右，即是躲避台灣防空雷達偵搜。

退役空軍強調，從ADIZ到台灣本島上空不用6分鐘，即可對台發動突襲，因此完全要看後續是否有大批解放軍機集結而定；所以只要是共機戰機低飛，對於台灣空軍飛行員來講都是一種不友善，甚至是挑釁行為。

如果是反潛機，退役空軍指出，如果是執行反潛任務，解放軍運-8反潛機則需在2、300米高度投放聲納浮標，但此種飛行模式會有數波次的投放飛行，然後由已投放海中的聲標，進行海中音訊的截聽，在空中的反潛機則依聲標傳回的音訊進行分析，因此反潛機的低飛即是在執行反潛偵測任務。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！