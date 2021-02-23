奴性十足？還是尊崇傳統文化？近日網上瘋傳多段山東人拜年時集體叩頭跪拜的短片，引發網民熱議。影片所見一大群村民在街上或村中長輩家門下跪叩頭行大禮，場面蔚為奇觀。內地自媒體「呦呦鹿鳴」創辦人黃志杰狠批山東這種集體叩頭跪拜風俗，是文化糟粕與陋習，被大批小粉紅指摘不尊重中國傳統文化，更有網民騷擾及威嚇黃志杰，逼得他只好報警求助。醉心歷史與文化研究的本港文化組織「程尋香港」創辦人溫佐治對《蘋果》表示，叩頭習俗是否不容於現代社會很難「一刀切」，但隨街集體叩拜確實有點誇張。不過，他指即使香港人結婚時是否需向平輩斟茶下跪，也容易引起男女雙方家族爭拗，分分鐘在大日子「出事」。

內媒報道，上海自媒體人黃志杰在其個人博微簡介中，自稱是首屆世界互聯網大會傳播獎唯一獲獎自媒體、微博影響力2018十大房產新銳大V，不時在網上評論內地時政。他指，今次遭受大規模「網暴」，事緣早前一名女網民向他反映，因為男朋友山東棗莊老家規矩，結婚時要跪拜、叩頭，令她心裏接受不了，甚至產生不想結婚的念頭。

該女網民寫道：「（我）家裏向來只給已故親人跪拜過；本想今年訂婚，結果聽說男朋友那邊（山東棗莊）結婚要當眾給全部結過婚的親戚磕頭，包括哥哥表哥堂哥嫂這樣的平輩，一共要磕一整天！還說必須磕，他嫂子都磕了，這是他們那的規矩！他初一拜年給小P孩磕頭了，因為輩份比他大⋯⋯辱沒斯文的目的顯然是為了鞏固和延續封建等級秩序，早就不適合現代社會，強迫磕頭的話瞬間一點也不想結婚了！」

黃志杰隨後在網上發現，原來不少山東網民都曾因為被迫叩頭跪拜的習俗而感到委屈，「山東滕州婚禮，平輩也要磕頭，我接受不了」、「年初一，跪了一天，太痛了」。黃志杰遂在微博批評，「沒有拜年比山東人認真，動不動就磕頭，是陋習無疑了，如此宣揚，歷史倒退。」還稱：「如果是在家裏，私下環境下向自己父母磕頭拜年，這可以，但是把磕頭擴大化，見人就磕頭，純屬亂來。」

此文一出，隨即惹來網民攻擊。有網民說：「跪拜是對跪拜者身心的一次健康療癒，是任脈和督脈的一次循環」。黃志杰對此表示不敢苟同，指「有的人說，別人愛跪，你要去管。我覺得有必要管，跪了這麼多之後，跪上癮之後，跪出理論，就會要求別人也跪。」結果引來更多網民謾罵。有網民認為，各處鄉村各處例，黃志杰並未弄清當中意思，就指摘叩頭習俗是文化糟粕，說法並不公道。

想不到就連山東地方官媒「大眾網」亦發文不點名批評黃志杰「貼標籤」，以偏概全，「就難免引發網友非議甚至網路暴力了。」隨後，黃志杰自爆遭網民起底和威脅，有人甚至懸賞100萬人民幣要打到他殘廢，他已報警求助。

不過，黃志杰日前接受內媒訪問時態度已有所軟化，表示「從未給跪拜貼地域標籤」，但集體叩頭絕對是一種文化糟粕，會對不想叩頭的人形成無形壓迫。

「程尋香港」創辦人溫佐治表示，叩頭風俗很難「一刀切」說應該做還是不應該做，例如新年時，向父母或長輩奉茶下跪叩頭，或在清明、重陽時節，家族成員掃墓或在祠堂祭祖，都會向祖先跪地叩拜，在華人社會甚為普遍，絕對不是山東人「專利」。至於山東獨特的集體叩頭文化，或因當地是孔孟之鄉、儒家的發源地，因而成為山東人特有的文化承傳。

不過，溫佐治認為，若不講場合或時節，隨時隨地集體公開叩頭跪拜，即使對象是長輩，就似乎有點誇張。婚禮時，要輪流向村內親友，甚至平輩叩頭致敬，亦似乎流於形式化，「若果當事人都唔接受，根本無意思，因為唔係發自內心，不是真心尊重對方。」

他又指，即使是今天的香港，結婚儀式中斟茶叩頭習俗，亦往往容易「出事」，特別是一對新人是否需要向家中平輩下跪，便經常引起男女雙方家族爭執，很難評定誰是誰非，但大前提是當事人要出於自願以及心懷敬意。

《蘋果》記者／新浪微博

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