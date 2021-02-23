中印兩國隨着在邊界脫離第一線接觸，印度據報計劃批准45項被擱置的中國投資建議項目，當中包括中國汽車製造商長城汽車（GWM Group）及上汽集團（SAIC MOTOR）在內的企業，據稱項目都屬製造業，被認為不屬對國安有威脅。

路透社前日報道指，價值20億美元（約155.1億港元）的150份中國投資計劃，去年中印軍隊爆發衝突後被擱置，由於印度內政部提升對同類提案的審查，令日本和美國企業經香港對印度的例行投資也遭牽連，直到兩國自本月10日相繼於具爭議的邊境地區拉達克區域撤軍，並於上周六（20日）和談，就邊界衝突緩和達成共識，才準備提前批准45項提案。報道引述兩名印度政府消息人士指，涉事投資方案屬製造業，於國家安全方面被認為不敏感。

另外，根據印度商務部發佈的初步數據顯示，中國和印度在去年的雙邊貿易額為777億美元（約6,020億港元），雖然比起前年的855億美元（約6,630億港元）低，但中國已超越美國成為印度去年最大的貿易夥伴。

中共追捕「詆毀烈士」網民

中印關係有望緩和，但中國國內卻出現網絡大抓捕。當上周五（19日）中國通報解放軍在去年的衝突中有四死一傷後，中國各地三日內已有至少七人被指「詆毀烈士」遭通報拘留。

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