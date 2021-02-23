美台關係日益緊密。美國國務卿布林肯周一（22日）祝賀加勒比海國家聖盧西亞獨立42周年時，主動提及台灣。他表示，美台透過企業網絡和初創企業支援，推動當地的商業發展。他又讚揚聖盧西亞為民主和人權發聲。同日台灣常駐世貿組織（WTO）代表團表示，美國駐世貿代理館長畢斯比（David Bisbee）本月11日與台灣代表羅昌發會面。

聖盧西亞為台灣15個邦交國之一。布林肯發聲明表示，代表美國政府恭賀該國獨立42周年，強調美方重視兩國的夥伴關係。

美台駐世貿代表首會面

布林肯又特別提到台灣，指美國與台灣致力於一同促進當地商業發展；美國也讚賞聖盧西亞持續在西半球為民主人權發聲。 這是繼去年該國獨立41周年，時任美卿蓬佩奧在祝賀聲明中提到台灣後，再有美國國務卿在同一時機提及台灣。

至於畢斯比和羅昌發的會面，則討論到世貿組織事務，包括該組織的改革及新任秘書長。雙方亦就拜登政府的展望，及與台灣有關的調解與仲裁倡議等議題交換意見；並允諾未來就共同關切議題加強合作，持續深化台美關係及捍衞多邊經貿體系。今次是美台雙方駐世貿組織代表，首次公務會面。美國前國務卿蓬佩奧解除官員對台灣交往限制後，美台官方互動頻繁，拜登上場後，亦未有改變該政策。

中央社