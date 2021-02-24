貴州茅台近年在內地炒風盛行下，價格飆漲，圍繞茅台經營權的「貪腐」問題更觸目驚心。中國裁判文書網前日（22日）披露茅台銷售公司渠道管理部經理李茂剛受賄一審判決書內容，指在茅台任職12年的李茂剛利用職務便利，幫助他人獲取經銷商資格、增加茅台酒銷售指標等，受賄逾千萬元（人民幣；下同）。一審判決李茂剛受賄罪成立，判囚7年6個月，罰款50萬元（約61萬港元），並追繳其受賄贓款。

現年45歲的李茂剛是貴州仁懷人，2006至2018年間，擔任貴州茅台酒銷售有限公司專賣店管理部經理、渠道管理部經理等，其間利用審核茅台酒經銷權、調劑茅台酒計劃增量等職務便利，為他人謀取非法利益，並收受現金1,045.5萬元人民幣（1,274萬港元）、匠心茅台酒10件（折合13.7萬港元）和2.5萬美元（約19萬港元）。

李茂剛任職期間，曾負責茅台酒銷售指標的審核把關工作。雖然他不是中高層，但所處的位置非常核心，對銷售指標的分配具有一定影響力。茅台酒銷售指標，即經銷商與茅台公司簽訂的銷售合同中所規定的每年能拿到的茅台酒噸數，1噸等於2,124瓶。

據報，一般經銷商取得資格後都從每年2噸、5噸的個位數做起，只有經營得好才會慢慢漲上去，大經銷商的指標可以達到幾十噸甚至上百噸。在茅台供不應求的市場行情下，獲得更多的銷售配額，意味着豐厚利潤。

據判決書透露，他人向李茂剛行賄的緣由包括獲取經銷商資格、增加或恢復茅台酒銷售指標、逃避跨區域銷售茅台酒的懲罰等等。茅台酒經銷商向渠道負責人行賄有多種手段，以其中合計600萬元（約731萬港元）的一筆受賄為例，2016年1月，李茂剛利用職務便利，幫助茅台酒經銷商岑X獲得6噸茅台酒的增量，並要求拿到其中3噸的銷售利潤。此後岑X在2016年、2017年、2018年分別送給李茂剛現金70萬元（約85萬港元）、250萬元（約304萬港元）、280萬元（約351萬港元）。

到了2019年上半年，當岑X準備將當年銷售3噸茅台酒增量的利潤300萬元（約365萬港元）送給李茂剛時，因茅台集團相關案件進行調查，李茂剛不敢收受，並要求岑X將300萬元自行處理。

另一個類似的案例是，2008年至2018年間，李茂剛為茅台酒經銷商林X在調劑增量上提供幫助，林X先後5次送給李茂剛共計11萬元（約13萬港元）。根據證人作供，最後林X得到了增量。

由於市場價遠高於出廠價，茅台的渠道利潤十分豐厚，經銷權成為「香餑餑」。在過去多年間，茅台的部份高層、中層將茅台酒經銷權作為利益交換工具，受賄數額巨大。

2019年5月22日，茅台集團原董事長袁仁國被「雙開」（開除黨籍，開除公職），通報稱其存在大搞權權、權錢、權色、錢色交易，將茅台酒經營權作為利益交換工具，進行政治攀附，大搞「家族式腐敗」，受賄數額巨大等多項嚴重違法亂紀行為。自袁仁國被「雙開」至今，茅台集團及其下屬公司至少已有13名高層落馬。

財新網

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