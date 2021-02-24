商務部今（24日）就編制電子商務「十四五」發展規劃舉行記者會。針對下一階段中美經貿關係，商務部部長王文濤表明：「下一階段我也期待着我們與美國的同事共同努力，按照兩國元首的通話精神，加強溝通，增進了解，聚焦合作，管控分歧，推動雙邊經貿關係重回合作的軌道。」

冀中美經貿關係重回合作軌道

他重申，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方利益深度融合，合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇；又指去年受疫情影響下，中美貿易在困境中逆勢上行，雙方的貿易投資合作為各自經濟恢復作出積極貢獻，充份說明經貿合作是兩國關係積極推動的力量。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文則指，中國支持世貿組織（WTO）進行必要改革。他表示，在世貿組織爭端解決機制的上訴機構癱瘓之後，中國和歐盟等其他成員一起努力建立了「多方臨時上訴仲裁安排」，為世貿組織的權威性和有效性作出了自己的貢獻。「當前，世貿組織改革首先要做的就是恢復上訴機構的正常運行。」

中歐是夥伴不是對手

王文濤談到《中歐投資協定》時強調，談判已經在去年年底如期完成；目前，雙方正在開展文本的審核、繙譯等工作，按照合作定的程序，力爭早日簽訂。他續指，中歐是夥伴，不是對手，中歐的合作遠大於競爭，雙方要在合作中擴大共同利益，在發展中破解難題。他說：「中方願意與歐方繼續加強抗疫合作，共同推動中歐經貿、綠色和數字等領域的務實合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定，助力疫後世界經濟的恢復和增長。」

王文濤指出，中國與歐洲國家的經貿關係非常密切，在2020年疫情影響的情況下，展現了巨大的韌性和潛力。中國和歐盟的貿易額增長4.9%，達到了6,495億美元（約50,365億港元），中國首次躍居歐盟第一大貿易夥伴。雙方投資信心不減，歐盟對華直接投資57億美元（約442億港元），中國對歐直接投資47億美元（約364億港元）；而去年簽訂的《地理標誌協定》將於下月1日生效。

王文濤坦言，今年外貿形勢仍然嚴峻複雜，從需求來說，疫情的情況還是有一些起伏，不明朗、不確定；從供應鏈、產業鏈看，影響穩定的因素仍然在發展。同時王文濤表示將堅決穩住外貿外資的基本盤，重點實施優進優出計劃、貿易產業融合計劃和貿易暢通計劃。

澳洲部份人污名化中澳經貿關係

王受文回應有關中國和澳洲的貿易關係時批評，澳洲部份人污名化中澳雙邊經貿關係、投資項目和一些正常經貿合作往來，採取一些限制性，甚至歧視性的措施，損害雙邊經貿合作的氣氛。被問到中方在甚麼情況才會恢復進口澳洲的煤炭，並取消澳洲產品輸華禁令時，王受文稱，中澳雙邊經貿關係為澳方及中方帶來利益，認為是互利共贏的關係，這種經貿關係值得雙方珍惜、重視，健康穩定的中澳關係對經貿合作非常有利，希望澳方能多做有利於增加信任與合作、符合兩國全面戰略夥伴關係精神的事情，推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

加強內地電商行業管理破壟斷

在國內，商務部副部長錢克明表示，內地電子商務的快速發展，不正當競爭、涉嫌壟斷等問題也引起民眾的廣泛關注。商務部將加強電商的行業管理，一方面做好正面引導，加強電商的誠信體系建設，推動電商企業開展誠信承諾，建立誠信檔案，推動行業自律。另一方面，錢指出要加強剛性的約束，推動完善電子商務的法律規制，督導平台企業合規經營，防止資本的無序擴張，會同相關部門共同維護公平競爭的市場環境。

王文濤則指，商務部將加快建設現代商貿流通體系，在城市打造一刻鐘便民生活圈，在農村，努力的目標是到2025年，實現每個縣城都有連鎖商超和物流配送中心，鄉鎮有商貿中心，村村通快遞。

綜合報道

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