四川成都一名男子竟然在周日（21日）晚爬上電線杆頂部，半身懸空做仰卧起坐（Sit up），看得人毛骨悚然，膽戰心驚！當地電力公司為了救他下來，只好讓上萬戶停電，才結束這場鬧劇。

當晚8時多，正在散步的成都市民劉先生突然發現恐怖景象：「看到大家在抬頭看電線杆，仔細看過去有個男子坐在上面。」

劉先生指，電線杆有10多米高，這名男子最初只是坐在杆頂，但沒過多久就變成躺在電杆上，開始仰卧起坐。從現場拍攝的畫面所見，男子半身懸空，連續做了幾個危險動作，現場有市民說，很可能是入夜低溫，這名男子「坐在上面坐冷了」，才做起運動來。

警方接報後馬上趕到現場，安全起見，電力公司也緊急斷電，令上萬戶停電約2小時。幸好經過勸說後，該男子自行爬下電線杆，並被警方帶走。

供電公司職員指，事發後幾個部門職員都曾過去查看，指涉事男子疑似是精神病人，「因為他是（線路）帶電情況下爬上去，為了他的安全我們肯定就停電了，停到了12點多，確認沒有危險後，恢復萬戶用戶用電。」

事件正在進一步調查中。

《新京報》

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