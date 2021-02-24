中國在事隔8個月，終在上周五（19日）承認去年6月與印度邊境衝突造成解放軍4死1重傷。在美國的19歲重慶男子王靖渝因在微博質疑事件及辱罵解放軍，遭內地警方列為逃犯。他接受自由亞洲電台專訪時表示，身在重慶的父母受到牽連，被警方三捉三放兼抄家，工作也失去，但王靖渝無悔揭露中共的極權統治。他又透露，自己之所以去美國，是因為發佈香港2019年的抗爭真相。

身在海外，有美國永久居留權的王靖渝表示，他被指發表「詆毀貶損衞國戍邊英雄官兵」言論，遭內地警方以尋釁滋事罪追究，以及對他「網上追逃」。王靖渝承認，就在當局公佈中印衝突的片段時，曾發表「解放軍死得好」，同時質疑解放軍死傷人數及官方所說版本如屬實，為何事隔這麼久才公開等言論。

他解釋，很同情事件中的死亡官兵，但從公開的短片所見，認為是解放軍團長祁發寶惡言挑釁在先，印度軍人反應相對溫和，在遭一再挑釁下才反攻。王靖渝又質疑，事件發生至今已逾8個月，如是真相的話官方何以此刻才公開，強調自己不希望活在充滿謊言的國家。

王靖渝又稱，發佈留言後父母受連累，除住址、護照被人公開外，當地公安還三度捉了父母長時間問話、抄家，分別在中石油及國企任職的父母也失去工作。

對於內地官方對他實施「網上追逃」，王靖渝目前在外國非常自由、衣食無憂，不明通報「發來有甚麼用」。不過，自己的個人資料被人在網上公開後，僅一天便收到500多條短訊滋擾，又收到來自土耳其和保加利亞的死亡威脅電話，已就事件報警。

對於內地網絡在事件後瀰漫愛國宣言，王靖渝認為是中共「洗腦」的效果，他指親人的孩子在幼兒園，已經被灌輸「沒有共產黨就沒有我們的今天，沒有共產黨就吃不飽飯」、「一個人從小打開電視、手機、電腦就看到共產黨好、習主席好，軍隊需要你」，便整個思維也跟着中共走。

王靖渝又透露，自己在2019年被迫離開中國，起因是支持香港當時的抗爭運動。他表示擁有多個內地社交平台的賬號，自2019年7月一直發文聲援香港抗爭運動和海外民運人士，希望中國人了解中共極權管治的真相：「看到香港警察不分青紅皂白看到人就打，我感到特別痛心，真的想為他們（香港人）做點甚麽……哪怕多讓一個中國人清醒過來，也是一個希望。」

他當時因發了《願榮光歸香港》的片段被警方傳喚調查、父母的港澳通行證和護照都被扣押，所以在2019年9月經上海飛到香港，之後到了外國。

他批評，中共把「所有在大陸的中國人民困在無形的監獄，把中國共產黨和中國人民劃了等號」，所以想讓更多人知道「中共不等於中國人民，我們應該像香港人那樣抗爭」。

內地官方全力開動宣傳機器讚揚戍邊的中印邊境官兵，同時在國內大肆搜捕對中印衝突造成傷亡事件有質疑的人，截至22日在全國各地已拘捕6人，指他們「侮辱詆毀衞國戍邊英雄官兵」，其中3人被處行政拘留7至15日不等，其餘3人被刑事拘留，微博大V、網名「辣筆小球」的《經濟觀察報》前駐滬記者仇子明，以及北京陳某強更被指涉嫌尋釁滋事罪受查。

自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！