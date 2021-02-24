中美關係持續緊張，美國總統拜登（Joe Biden）的外交人事雖然陸續獲確認，但遲遲未宣佈美國駐中大使人選，引發外界臆測。美國國務院周二（23日）表示，未來駐華大使將推動以競爭為主的策略，強調人選要與拜登對「如何戰勝中國」的看法一致，但未有透露可能的人選。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）被問到下任美國駐華大使人選何時才能公佈時，他表示大使任命是總統職權，不便對宣佈時間或可能人選作任何說明。他亦補充，未來駐華大使將負責協助推動以競爭為主的對華策略，同時強調不管最後由誰人出任駐華大使，都有大量的工作需要做，「總統會希望確保該人士擁有一定權力，且對甚麼策略能最好在美國關切議題上與中國競爭，並最終戰勝中國，能與總統看法一致」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月曾表示，美中關係無疑是世界上最重要的雙邊關係，雙方具對抗、競爭成份，但也不乏合作關係。他說若果是符合雙方共同利益的議題，中美就屬於可合作領域，包括氣候議題，能在對抗全球暖化上取得具體進展，對中國、美國與其他國家都有利。

彭博上周三（17日）引述知情人士指出，目前最有可能出任美國駐中大使的人選包括芝加哥前市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel），以及曾在「冷戰」（Cold War）時期處理對蘇聯外交事務的國務院前政治事務助卿的伯恩斯（Nicholas Burns）。

現年65歲的伯恩斯在1981年成為外交人員，當時美國與蘇聯正處冷戰高峯。老布殊執政的時期，伯恩斯曾出任蘇聯事務主任，當時他出席所有美國和蘇聯之間的會議，以及多個其他以經濟援助議題為主的國際會議。他1990年調往國安會，擔任主管俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務的高級主任，且曾任前總統克林頓（Bill Clinton）的特別助理。

伯恩斯歷任國務院發言人、主管公共事務的代理助卿，甚至官至主管政治事務的助卿，該職位是國務院第三把手，地位僅次於國務卿和副國務卿。他在27年的外交生涯中，派駐過西非國家毛里塔尼亞（Mauritania）、埃及、以色列，並曾任駐希臘、北約（NATO）大使，2008年退休，現為美國哈佛大學國際關係及外交教授。

至於今年61歲的伊曼紐爾就曾任克林頓高級顧問，2000年代成為伊利諾爾州聯邦眾議員，並曾任民主黨國會競選委員會（DCCC）與眾議院民主黨團主席。2009至2010年間，伊曼紐爾出任奧巴馬的白宮幕僚長，2011年當選芝加哥市長，2019年卸任。

美國國務院網頁／中央社／《蘋果》資料室

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