阿里巴巴創辦人馬雲去向受關注，長相酷似馬雲而爆紅的13歲「小馬雲」范小勤，也因馬雲不利傳聞，被網紅公司送回鄉下，兔死狗烹的近況備受關注。內媒周三（24日）報道指，江西省永豐縣殘聯處收到范父范家發申請後，22日為范小勤辦理殘疾證，評定他為智力二級殘疾。

永豐縣殘聯副理事長陳廣聖指，范小勤辦理殘疾證次日，哥哥范小勇也向縣殘聯申請辦理殘疾證，經鑑定，范小勇為智力三級殘疾，比弟弟輕一點，按照政策，兩兄弟可獲得每月數十元（人民幣，下同）的護理補貼和數十元的殘疾生活補助，相應證件預計下周發放，到時候可由監護人領取，或處方委託鎮政府工作人員送去。

陳廣聖指，范小勤媽媽也有類似智力殘疾，但沒有辦理殘疾證，父親范家發有肢體殘疾。永豐縣民政局指，當地民政部門已為范小勤全家辦理低保。

剛被送回鄉下的范小勤行蹤再成疑。報道指，內媒記者周三到嚴輝村採訪，未見范小勤父子，家中僅留下母親和哥哥。范小勇指，弟弟已去江蘇南京，但范小勤表哥黃新龍否認：「22日本來我帶他們一起去南京的，有個老闆願意資助他們，被村裏叫回去了。22日中午，我在（江西）南昌打了個車，把他們送回去了，現在哪裏，我也不知道。」

黃新龍指，南京有個錶行老闆有意接范小勤上學，提供愛心資助，但由於近期關注的人越來越多，對方有壓力，事情就此作罷。當晚8、9時左右，黃新龍帶范小勤和范家發連夜趕往南京，誰知未出省就被村委會的人攔下。

嚴輝村李書記指，范小勤尚在義務教育階段，當地政府希望他在本地就讀，可隨時為他安排學校，「他想去村小還是鎮裏上學都可以，到外地讀書我們就不好掌握情況了。我們怕他借讀書的名義，又到外地去炒作，走回以前的老路。政府能幫的我們會幫忙，但是教育還是得靠家庭」。

上海澎湃新聞網

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