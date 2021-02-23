【捍衞人權】近年不斷轉冷的中加關係再添變數，加拿大眾議院周一（22日）在總理杜魯多內閣棄權下，大比數通過無約束力動議，認定中方在新疆對維吾爾人進行種族滅絕，並呼籲國際奧委會取消2022年冬奧的北京主辦權。加拿大亦成為繼美國後，第二個通過同類議案的國家。中方昨日批評加拿大國會粗暴干涉中國內政，對此強烈譴責。

這項由加拿大最大反對派保守黨發起的無約束力動議，最終以266票贊成的票數獲大比數通過。動議除獲得所有反對黨議員支持外，執政黨議員中的非內閣成員亦普遍投下贊成票。保守黨黨魁奧圖爾促請加拿大政府確認動議，並跟包括美國在內的盟友合作，推動結束中國政府在新疆的所作所為，以此向中方「發出一個明確訊號，即我們將捍衞人權和尊嚴，即使這將會犧牲一些經濟機會」，但他未有說明下一步具體行動。

杜魯多內閣棄權避出頭

投下棄權票的內閣成員、加國外長賈諾則在眾議院上指，應該要有可信的國際調查支持種族滅絕的指控。事實上，加國政府過去對指控中國種族滅絕的表態相對含糊，杜魯多過去並不否認中方迫害維族人之舉，但一直不願就指控中方「種族滅絕」作出表態。他曾經表示這是「極度沉重」的字眼，須在進一步審視後才能使用，並認為在西方盟國之間就中國人權問題尋求廣泛共識才是最好方法。

據當地親杜魯多政府的媒體分析指，這項議案於外交實務上只是毫無必要的政策冒險，因為目前國際社會尚未有針對「救援維吾爾人」的具體共識。在外交影響力不足帶頭的狀態下，加拿大的「表態性出頭」只會成為中國殺雞儆猴的箭靶，反對其他國家造成寒蟬效應。

中方︰反華勢力荒唐鬧劇

中國外交部發言人汪文斌昨日譴責加拿大國會所通過的議案，並指有關動議是「對中國蓄意污衊抹黑，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政」。他又指：「新疆從來就不存在甚麼種族滅絕。這完全是極端反華勢力，蓄意炮製的世紀謊言，是污衊抹黑中國的荒唐鬧劇」。汪文斌亦批評加拿大一些政客將體育運動政治化，完全違背奧林匹克精神，損害奧運會和各國運動員利益，中國駐加拿大大使叢培武也重申新疆沒有發生種族滅絕。

面對國際社會近期對中方種族滅絕的指控，中國的外宣機構繼續「粉飾太平」。當中，中共中央對外聯絡部周一在新疆烏魯木齊舉行專題宣介會，會議有包括來自80多個國家的190多個政黨或組織參與，當中不少來自伊斯蘭國家的政黨或組織。據新華社報道，與會各方強調，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路和保障模式，應尊重人權發展多樣性，反對將人權政治化或搞雙重標準，及以人權為藉口干涉其他國家內政。

路透社