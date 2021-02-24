再有國產疫苗申請上市獲國家當局受理。今日中午，在港上市的康希諾生物（6185）發通告，指該公司於2月21日向國家藥監局提交腺病毒載體武漢肺炎疫苗附條件上市申請，已經獲得受理。通告中指出，這種與軍方合作研發的疫苗，注射一針後，28日對所有症狀的總體保護效力為65.28%。

目前內地已經有兩款疫苗獲批附條件上市，分別國藥集團中國生物和科興的疫苗，均為滅活疫苗。如果康希諾生物最終獲批，將成為內地第三種獲附條件上市的武漢肺炎疫苗，也是內地獲批的首款腺病毒載體武漢肺炎疫苗。這種疫苗與另外兩款不同，只需接種一針。

康希諾生物疫苗是與解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊共同開發，透過重組腺病毒載體武漢肺炎疫苗（Ad5-nCoV），商品名已確認為「克威莎」。

康希諾生物在公告中稱，疫苗在巴基斯坦、墨西哥、羅斯、智利及阿根廷5個國家進行的全球多中心第三期臨床研究，已完成逾4 萬名受試者的接種及期中數據分析，第三期臨床試驗期中分析數據結果顯示：在接種疫苗後第28天，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%，對於重症症狀，接種的14日後保護效力為68.83%、28日後則為90.07%。

康希諾生物強調，疫苗保護效力數據結果達到世界衞生組織相關技術標準及國家藥品監督管理局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。

消息指，康希諾生物武漢肺炎疫苗接種一針即可提供保護力。儲運條件也相對便捷，從目前的研究結果來看，在2到8℃條件下可穩定保存至少3個月，在25℃條件下可穩定保存至少2個月，在37℃條件下可穩定保存至少3週。

澎湃新聞網

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