美國國務院譴責中國在新疆進行等同「種族滅絕」（Genocide）的行逕，加拿大國會議員也於昨日通過動議，認定中國對其維吾爾少數民族實施「種族滅絕」。人權觀察（Human Rights Watch）今（24日）指出，中國透過正式的法院系統，加強對新疆維吾爾少數民族的壓迫，包括以「尋釁滋事」罪及贈送海外親屬禮物等莫須有罪名，判處更長的刑期。

中國除了在新疆設立大規模的「再教育營區」，拘押估計100萬名維吾爾和其他以穆斯林為主的少數族群以外，更動用這些犯罪判決。根據人權觀察紀錄，自從2016年以來，新疆已有超過25萬人被正式判刑並遭到囚禁。

人權觀察中國部高級研究員王松蓮（Maya Wang）發表聲明指出，「儘管以合法性作為掩護，在新疆監獄中有許多人只是一般平民百姓，他們只是因過自己的正常日子以及信奉他們的宗教就被定罪。」

人權觀察指出，從2017到2019年間，中國一直鎮壓維吾爾人和其他少數穆斯林族群，新疆地區的刑事判決案件大幅升高。人權觀察引用中國官方數據指出，在2017年，新疆法院判處了將近10萬人徒刑，而在2016年，這個數字不到4萬人；當地警察、檢查官和法院均承受巨大壓力，要以反恐怖主義的名義，作出「迅速、嚴厲的懲處」，導致許多沒有犯下任何真正罪行的人入獄。

人權觀察又稱，這些被判處有罪的活動包括告訴他人「甚麼是符合伊斯蘭教規的飲食」，以及帶禮物給土耳其的親戚；而且，他們被監禁的刑期也變得更長。

在2017年之前，新疆地區被判處徒刑的案件中，刑期超過5年的大約佔11%；但在2017年，大幅升高到87%。中國對新疆穆斯林的待遇和監禁，包括被控強迫婦女節育、設立勞改營等，已經引發國際與日俱增的一致譴責。

北京當局一直以這些營區是職業訓練中心作為辯解，目的是降低伊斯蘭極端主義。中國外長王毅近日還宣稱，新疆和西藏等少數民族地區，是中國人權進步的典範。

法新社／中央廣播電台

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